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Yaz aylarında araç kiralama talebi artıyor

Türkiye’de son yıllarda araç kiralama talebindeki artış, araç kiralama sektörünü daha geniş filolarla çalışmaya yöneltiyor.

Yaz aylarında araç kiralama talebi artıyor

25 Temmuz 2017 14:37

Yaz aylarında ve tatil dönemlerinde araç kiralamaya talebin normal zamanlara göre daha çok artması ile birlikte araç kiralama firmaları mevcut araç filolarını genişleterek bireysel ve kurumsal kiralama taleplerini karşılamaya önem veriyor. Uçuş sonrası havalimanlarından yapılan araç kiralamalarının yanı sıra şehir dışına araçla seyahat etmek isteyenlerin talepleri de sektörde hareketliliği sağlıyor. Bayram tatilleri ve yaz tatili dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin araç kiralamaya ilgi göstermesi araç kiralama firmalarının araç filosuna yeni araçlar katmalarını da sağlıyor.

Tatil dönemlerinde araç kiralama talebi fazla

Türkiye’de son yıllarda araç kiralama talebinde önemli bir artış yaşandığını ve araç kiralama sektörünün büyüdüğünü belirten Assist Car Rental Kurucu ortağı Selçuk Göç, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda araç kiralama talebinin artması bizleri ve tüm sektörü daha çeşitli ve geniş filolarla çalışmaya yöneltiyor. Özellikle tatiller araç kiralama sektörü için oldukça hareketli ve talep artışının yaşandığı dönemler oluyor. Assist Car Rental olarak Türkiye genelindeki tüm ofislerimizle müşterilerimize daima en iyiyi en iyi fiyata sunmayı hedefiyle yeni araç alımları gerçekleştiriyoruz. Araç alımlarını gerçekleştirirken müşterilerin taleplerini ve beklentilerini dikkate alıyoruz. arak araçların güvenlik, dayanıklılık ve ikinci el değerlemelerini de göz önünde bulunduruyoruz'' dedi.

''450 yeni aracı filomuza dahil etmeyi hedefliyoruz''

Kurumsal ve müşteri odaklı yapılarını 2016 International Arch Of Europe Gold Category Avrupa'nın 'En iyi Araç Kiralama Firması' ödülü ile taçlandırdıklarını ifade eden Selçuk Göç, sorumluluklarının bir kat daha arttığını sözlerine ekledi.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre her çeşit aracı bulabildikleri bir yapıya sahip olduklarını vurgulayan ''Araç fiyatlarına kur bazlı ve ÖTV oranlarındaki yükselişlerden kaynaklanan ciddi zamlar geldi. İkinci el satışı, kuvvetli marka ve modellerle çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduk. 2017 yılı sonuna kadar 200 yeni aracı daha filomuza ekleyip yıl içerisinde mevcut araçlarımızın dışında 450 yeni aracı filomuza dahil etmeyi hedefliyoruz'' şeklinde konuştu. 


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