Yaz dekorasyonunuz Modoko’dan

Yaz mevsiminin gelişiyle balkon ve bahçeler yenileniyor. Teras, balkon ve bahçe dekorasyonuna yazın canlı renklerini taşımanın tam zamanı. Çevre dostu dış mekan mobilyalarıyla evlerin en güzel alanları daha yaşanılır hale geliyor. Mekana özel mobilya tasarımının merkezi Modoko’da, birbirinden farklı malzemeler ve modellerden oluşan yüzlerce seçenek mevcut. Sezonun trendi ürünlerle teras, balkon ve bahçe mobilyalarını yenilemek isteyenler için Modoko’da tik ağacının doğallığından, Endonezya’nın egzotik dokusunu taşıyan mistizmine, modern çizgiden bambuya kadar geniş, her zevke hitap eden bahçe ve dış mekan mobilyası bulmak mümkün.

Bahçe mobilyası seçmenin püf noktaları

Mobilya severlerin bahçe, teras ya da balkonlarına mobilya seçimi yapmadan önce dekorasyona karar vermeleri gerektiğini belirten Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik Özçelik, “Bahçe mobilyası seçecekler için birkaç önemli husus var. Yumuşak minderleri olan, cıvıl cıvıl tasarımlar mı? Tamamen doğal olan bir tasarım mı? Ya da belirleyeceğiniz özel bir kombinasyon mu? Ürünü seçmeden önce kullanılan malzemeye karar vermeliler. Dış mekan olduğu için öncelikle hava şartlarına dayanıklı bahçe mobilyası seçmelerini öneriyorum” dedi.

Her göze hitap eden mobilya seçenekleri

Eğer “Bahçe mobilyam hem doğal malzemeli olsun, hem de sudan etkilenmesin…” diyorsanız, tik, sedir ve iroko ağaçlarından üretilen takımlar öneriliyor. Ahşap bahçe mobilyaları grubunda yer alan diğer ağaçlar ise çok çeşitli; dayanıklılık açısından en çok tercih edilenler ise sedir, rattan ve iroko oluyor.

Bambu ise, birçok sektörde kullanılan ve doğa dostu olarak tabir ediliyor. Dış mekân mobilya ve aksesuar yapımında da tercih edilen bambu, kullandıkça eskiyen bir ağaçtır, zımparalama ve boyama işlemi sizin tercihinize bağlıdır.

Ahşabın gücü ile özgün detaylar

Daha renkli ve daha hafif bir bahçe mobilyası almak isteyenlerin tercihi ise ahşap görünümlü bahçe mobilyaları olmalıdır. Güneşin zararlı ışınlarından etkilenmeyen, deforme olmayan ve ısıdan da etkilenmeyen ahşap görünümlü mobilyaların tercih edilmesi kullanımı kolaylaştıracaktır. Mobilya tercihinizi yaptıktan sonra mobilyayı tamamlayan hamak, minder, şemsiye ve tenteye de karar verip özgün bir dizayn ile bahçenizi yaza hazırlayabilirsiniz.

