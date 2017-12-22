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Yaz dönemi için erken rezervasyonlara ilgi büyük

2018 yılı yaz dönemi için erken rezervasyonlara ilginin büyük olduğu bildirildi.

Yaz dönemi için erken rezervasyonlara ilgi büyük

22 Aralık 2017 09:48

2018 yaz sezonu için erken rezervasyon dönemi başladı. Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, grup bünyesinde hizmet veren Alanya’daki Wome Deluxe’ün, erken rezervasyonda 10 günde bin 246 rezervasyon alarak, yeni sezona hızlı bir giriş yaptığını söyledi.

“Misafirlerimizin memnuniyeti bize heyecan katıyor”

Wome Deluxe'ün kadın, erkek ve karma plajları, ormanı ve manzarası ile geçtiğimiz yazın en çok konuşulan tatil merkezlerinden olduğunu, otelde konaklayan misafirlerin dile getirdiği memnuniyetin de yeni sezon için kendilerini heyecanlandırdığını belirten Gür, yeni sezonda misafirleri sürprizler beklediğini belirtti. Misafir memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gür, “Kalite standartlarımızdan ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz misafir odaklı hizmet anlayışımızı daha da genişleterek, misafirlerimize unutamayacakları bir tatil deneyimi sunmaya hazırlanıyoruz. Erken rezervasyon kampanyamıza olan bu ilgi bizlere, hizmet anlayışımızı daha da geliştirme noktasında bir sorumluluk yüklüyor. Bu sezon çok özel sürprizlerle, misafirlerimize unutamayacakları bir tatiil imkanı sunacağız” şeklinde konuştu.

 

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