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Yaz estetiğinde sıcaklara dikkat!

Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, estetik ameliyatlarda yaz ve kış arasında fark bulunmadığını, ancak bazı estetik ameliyatlarda ameliyatlı bölgenin serin tutulması gerektiğini söyledi.

Yaz estetiğinde sıcaklara dikkat!

12 Temmuz 2017 09:29

Yaz aylarının gelmesiyle estetik operasyonlarda artık olduğunu belirten Prof. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, estetik ameliyatlarda mevsimsel bir zamanlama koşulu olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, operasyon sonrası koruyucu korselerin giyildiği meme ameliyatları, karın germe ve liposuction gibi işlemlerde serin bölgelerde kalınacaksa uygulamanın yapılması gerektiğini dile getirdi. Güneşten ya da sıcaktan korunulduğu takdirde estetik işlemlerin yapılmasında sakınca olmadığını kaydeden Prof. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, “Havaların nemli veya kuru olması, sıcak hava veya soğuk hava olması da ameliyat sonrası kanama riskinde ve operasyon yapılmasında etkili bir durum değildir. Yaz aylarında ameliyat sonrası iyileşme sürecince ödemlerin geçmesi dikkat edildiği takdirde kışa göre çok belirgin bir fark göstermemektedir” dedi.

Tatile çıkmadan önce

Prof. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, tatile çıkmadan önce yapılacak olan estetiklerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
“Ameliyat yerleri doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır. Güneşe çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu kullanılmalıdır. Yüz bölgesi ile ilgili bir estetik işleme başvurulduysa kenarlıklı şapkalar kullanılabilir. Burun ameliyatı olanlar bir süre güneş gözlüğü takmamalıdır. Klimatize edilmiş ve iyi havalandırılmış ortamlarda vakit geçirmeye özen gösterilmeli, aşırı sıcak havada dışarıda durulmamalıdır. Havuz ve denize girmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır. Enfeksiyon riskini engellemek için başkalarının havlu ve kıyafetleri kullanılmamalıdır.” 


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