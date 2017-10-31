Yaz kilolarından arınmak için sonbahar detoksu

Vücutta artan toksik maddelerin, oksidatifin stres denilen birtakım metabolik sonuçlara neden olduğunu belirten Koru Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Huma Karabulut, "Bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına, sindirim sistemi sorunlarına, hazımsızlık-ödem artışı ve hızla kilo alımı problemlerine, kronik baş ağrısına, uykusuzluk, yorgunluk ve halsizlik gibi bir çok olumsuz sonuçlara neden olmaktadır" dedi.

Detoks diyet programlarının sanıldığı gibi sadece kilo kaybetmeyi sağlayan bir beslenme biçimi olmadığını ifade eden Diyetisyen Huma Karabulut, doğru uygulandığında, vücudun ve organların fizyolojik çalışma sürecini düzenlemeye yardımcı olarak kronik hastalıklar riskini azalttığı ve de sağlığı yenilemeye yardımcı olduğunun bilindiğini söyledi.

Detoks diyet programlarının zor ve disiplin gerektiren bir süreç olduğu için uzun süre kullanımının önerilmediğinin altını çizen Diyetisyen Huma Karabulut, "3 gün, 5 gün, 7 gün ve 15 günlük periyotlarla en sık birer ay aralıklı olacak şekilde yapılması daha uygundur. Detoks uygulamak için en uygun zaman dilimi mevsim geçişleridir. Sabah uyanmakta zorlananlar, yakın zamanda beslenme düzenini değiştirenler, karbonhidrat tüketimini arttıranlar, çok seyahat edenler, stresli çalışma hayatına sahip olanlar, şişkinlik-gaz ve ödem problemi yaşayanlar, kronik yorgunluk ve halsizlik hissedenler, çok sık yanlış diyet-şok diyet denemesi yapanlar, fazla alkol ve kafein alımı olanlar, hareketsiz bir yaşam sürenler belirli aralıklarla detoksifikasyon uygulaması gereken kişilerdir" açıklamasında bulundu.

Detoksun yararları olduğu gibi bilinçsiz uygulandığında zararları da olabileceğine vurgu yapan Karabulut, 18 yaşın altında, kronik bir hastalığı olanlarda, gebe ve emziren annelerde kullanımının uygun olmadığını ifade etti. Detoks beslenme programlarının, bir diyetisyen kontrolünde bireye özgü olarak planlanması gerektiğine de işaret eden Huma Karabulut, bu diyetlerin de bireyin günlük besin ögesi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerektiğinin üzerinde durdu.

Sağlıklı bir detoks programında dikkat edilmesi gerekenler

Ödemin ve toksinlerin vücuttan atılması için 2.5-3 litre su içilmesini öneren Diyetisyen Huma Karabulut, "En az 5 porsiyon taze sebze-meyve tüketin, kafein ve alkol içeren içeceklerden uzak durun, yüksek antioksidan içeren besinleri tercih edin, kefir, yoğurt gibi besinlere yönelerek doğal probyotik tüketimini arttırın. Basit karbonhidrattan uzak durun. Bunu yerine yüksek lif içeren ve zengin B vitamini kaynağı kurubaklagil, tam taneli tahıl ürünleri gibi kompleks karbonhidratları tercih edin. 3 saatten daha uzun süre aç kalmayın. Sizi tok tutacak protein içeren ara öğünler oluşturarak en az 6 öğün beslenin" dedi.

Behçet Aksoy