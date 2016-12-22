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'Yaz saati uygulaması doğalgaz faturasını şişirecek'

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, yaz saati uygulaması doğalgaz faturalarında kötü sürprizler yapabileceğini söyledi.

Yaz saati uygulaması doğalgaz faturasını şişirecek

22 Aralık 2016 14:35

Bu yıl Kasım ayı elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 gibi rekor artış göstermesini değerlendiren Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre doğalgaz faturalarında da kötü sürprizler olabilir.

Prof. Dr. Kumbaroğlu, geçtiğimiz ay yaşanan rekor elektrik tüketimine yönelik Elektrik Mühendisleri Odası’nın ‘sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor, elektrik tüketiminde hava koşullarına bağlı olarak bir artıştan söz edilemez’ açıklamasını hatırlattı.

“Daha soğuk ve karanlık bir sabaha uyanıyoruz”
Kış saatine geçilmemesi nedeniyle Türkiye’de insanların daha soğuk bir sabaha uyandığını ve bu nedenle doğalgaz tüketimin de artacağı uyarısında bulunan Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Kış saatine geçilmemesi nedeniyle Türkiye’nin batısı artık soğuk ve karanlık bir sabaha uyanıyor. Bir taraftan karanlık nedeniyle daha çok aydınlatma ihtiyacı, diğer taraftan soğuk nedeniyle daha çok ısıtma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Konutların enerji tüketiminde aydınlatmanın payı yüzde 10 düzeyinde iken ısıtmanın payı yüzde 35’lere ulaşıyor. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda Kasım ayı elektrik tüketimindeki rekor artışın yanı sıra yaz saati uygulaması nedeniyle doğalgaz tüketiminde de artış görüleceği sonucuna ulaşıyorsunuz” dedi.

Mevcut uygulamanın olumsuz etkilerinin sadece enerji tüketimi ile sınırlı kalmadığına da vurgu yapan Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Karanlıkta kalkmak, insanın biyolojik saati ile de uyumsuz. Ayrıca, fizyolojik ve psikolojik etkileri de var. İnsan bünyesi karanlıkta kalkmaya kendisini öyle kolay adapte edemiyor, daha yorgun ve depresif hissediyor, daha az verimli oluyor. Sabah karanlıkta kalktığımızda kan basıncı, nabız da daha gece ayarında oluyor. Uykumuz da azalıyor çünkü gece de tam tersi uyumamız gereken zamanda kendimizi daha enerjik hissediyoruz, uyumakta zorlanıyoruz” ifadesini kullandı.

“Yaz saatine değil, kış saatine sabitlenelim”
Prof. Dr. Kumbaroğlu ayrıca, dünya genelinde yaz saati uygulamasının kayda değer bir enerji tasarrufu getirmediği ve kaldırılabileceğinin tartışıldığını hatırlatarak, “Dünya genelinde kaldırılması düşünülen yaz saati. Bizdeki uygulama tam tersi. Kış saatini kaldırdık, yaz saatine sabitlendik. Oysa kış saatine geçip kalsak yazın sorun olmayacaktı. Yazın günler daha uzun olduğu için kış saati de olsa karanlıkta kalkmayız. Tasarruf eden ve daha mutlu bir Türkiye için kış saatine geçmemiz gerekiyor. Sabitleneceksek kış saatine sabitlenelim” diye konuştu. 


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