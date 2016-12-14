Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Yaz saatine ayarlama için bakanlık harekete geçti!

Yaz saatine ayarlama için bakanlık harekete geçti!

Enerji tasarrufu için kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili şikâyetlerin artmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini açıklayan bakanlık yetkilileri, buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini söyledi.

Yaz saatine ayarlama için bakanlık harekete geçti!

14 Aralık 2016 09:04

Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin şikayetler artınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyu değerlendirme kararı aldı. Son 15-20 gündür bakanlığa günde ortalama 40-50 şikayet geldiği, bu başvuruların derlendiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, şikayetlerin değerlendirilmeye başlandığı, uygulamada sağlanan tasarruf miktarının da çıkarılacağını söylediler. Yetkililer, konuyla ilgili uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini ve buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini kaydettiler.

30 EKİM’DE GERİ ALINACAKTI

Son yıllarda yaz saatinin kalıcı olmasına ilişkin yapılan tartışmalardan sonra düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Kararla 30 Ekim tarihinde saatler geri alınmadı.

TASARRUF İÇİN YAPILDIK

Kalıcı yaz saati uygulamasının temel amacı enerji tasarrufu sağlamak olarak açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Yaz Saati Uygulaması Etki Analiz Sonuç raporuna göre, uygulama ile yılda yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf sağlanabileceği hesaplandı. Karar alındığı dönemde en çok etkilenecek olan kesimin öğrenciler olacağı tahmin edilmişti. Sabah 8’de dersi başlayan öğrenciler 7.00’da karanlıkta yola çıkacağı için olumsuz etkileneceği gündeme gelmişti. Ankara’da şu günlerde gün saat 7.55’de aydınlanıyor. Gün ağarması aralık ayının sonuna kadar saat 8.00’i geçecek. İstanbul’da ise gün saat 8.13’de ağarıyor. Aralık ayının sonunda günün ağarması saat 8.22’yi bulacak. 07.00’da ders başı yapanlarÖzellikle kasım ayının ortasından itibaren öğrenciler gece karanlığında yola çıkmaya başladılar. Bölgelere göre değişiklik gösterse de ikili öğretimde derslerin sabah 7.00’da başladığı çok sayıda okul buluyor. Bu öğrencilerin güneş ışığını görmeleri ikinci derse denk geliyor. Sabah 8.00’da dersleri başlayan tekli öğretimdeki öğrenciler ise karanlıkta okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. Bu durum da güvenlik endişelerini beraberinde getirdi. 

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Son günlerde yaz saatinin kalıcı olmasına yönelik sosyal medyada da imza kampanyaları başlatıldı. “Saatler yeniden geri alınsın” başlığı ile imza kampanyası yapıldı. Yetkililer, son 15 gündür uygulamaya yönelik şikayetlerin arttığını belirterek, şimdilik şikayetlerin toplandığını ve konunun değerlendirileceğini kaydettiler. Yetkililer, bakanlık olarak birçok konuda anket düzenlediklerini, bu konuyla ilgili de bir anket çalışması yapılabileceğini, ancak henüz bir karar verilmediğini ifade ettiler. Tasarruf miktarının da ortaya çıkarılarak konunun topluca ele alınacağı belirtildi. 

Neşe Karanfil - Hürriyet hazetesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç