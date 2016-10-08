Her yıl okulların açılmasından kısa bir süre sonra kış saati uygulamasına geçilmesinin özellikle okula yeni başlayan öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten Doğa Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Merve Kuruhasanoğlu, "Yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi, çocukların alıştıkları biyolojik düzenlerini devam ettirmesini sağladığı için okula adaptasyon sürecini kısaltmış oldu" diye konuştu.

Bu yıl kış saati uygulamasının yürürlükten kaldırılması, okula yeni başlayan çocukların okula adaptasyon sürecini olumlu etkiledi. Güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bu yıl, önceki yıllarda Bakanlar Kurulu kararıyla Ekim ayında geçilen kış saati uygulamasına son verildi. Yeni düzenleme ile ilgili uzun süredir çalışma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi ile daha fazla enerji tasarrufu sağlamayı amaçlarken, uygulamanın özellikle anaokuluna ve ilkokula yeni başlayan minik öğrencilere olumlu etkisi oldu.

Yaşları küçük öğrenciler uyum sorunları yaşıyordu

Merve Kuruhasanoğlu, anaokuluna ve ilkokul birinci sınıfa başlayan çocukların okula adaptasyonunun diğer öğrencilere göre daha uzun sürdüğünü belirterek, önceki yıllarda okullar açıldıktan kısa bir süre sonra kış saati uygulamasına geçilmesinin okul düzenine yeni alışmaya başlayan öğrencilerin tekrar adaptasyon sorunu yaşamasına neden olduğunu kaydetti. Merve Kuruhasanoğlu ayrıca, "Okula başlama süreci, çocuk için zaten alıştığı düzenin değiştiği ve yepyeni bir düzene uyum sağlamasını gerektiren önemli bir süreç. Onun hayatında önemli bir değişiklik bu. Öğrenciler, saat değişikliği nedeniyle erken kalktıkları için biyolojik düzenleri bozuluyordu. Bu süreçte okula geç kalmalar artıyor, özellikleri yaşları küçük öğrenciler yorgun olduklarından şikayet ediyorlardı. Dersleri takip etmede sorun yaşıyorlardı. Bu faktörler okula zaten yeni yeni alışmaya başladıkları adaptasyon sürecinin uzamasına neden oluyordu. Yaz saati uygulamasının devam etmesi, bu yıl öğrencilerimizin okula uyumunu sağlamakta hem bizim, hem de anne babaların işini kolaylaştırmış oldu" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Öğrenciler karanlıkta kalmıyor

Yaz saatinin kalıcı olmasının ardından kış aylarında güneş daha geç doğduğu için işe gidenler ve öğrenciler eskisine göre daha karanlıkta kalkıyor. Buna karşılık mesai ve eğitim saatlerinde karanlık süre azalmış oluyor ve geçiş dönemindeki olumsuzluklar yaşanmıyor. Sabah dersi 09:00’da başlayan, 17:00’de biten öğrenciler hiç karanlıkta kalmıyor.

Sinem Eryılmaz

