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Yazar Şahin Alpay tahliye edildi

Gazeteci yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesinin ikinci kez ‘hak ihlali kararı’ vermesinin ardından 13. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce, ev hapsine kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere oy birliğiyle tahliye edildi.

Yazar Şahin Alpay tahliye edildi

17 Mart 2018 04:11

74 yaşındaki Gazeteci Yazar Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı. 20 ay tutuklu kaldığı Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndan bu gece tahliye edildi. Cezaevi aracıyla Kınalı gişelerine getirilen Şahin Alpay’ı burada eşi ve çocukları karşıladı. 

Cezaevi çıkışında kendilerin bekleyen gazetecilere açıklama yapan Şahin Alpay, “ Aileme kavuştuğum için fevkalade mutluyum ama özgürlüğüme kavuştuğumu söyleyemem. 20 ay çok zor geçti.” dedi.
Şahin Alpay daha sonra kendisini karşılayan eşi ve çocuklarına uzun uzun sarılarak hasret giderdi. Anayasa Mahkemesinin kendisine verdiği 1 aylık ev hapsi kararını ailesiyle paylaşan Alpay daha sonra özel bir araçla buradan ayrıldı.  

Etiketler: Şahin Alpay

 

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