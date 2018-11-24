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Yazarlar Pendik'te okurlarıyla buluşuyor

Yazarlar Pendik'te okurlarıyla buluşuyor
Yazarlar Pendik'te okurlarıyla buluşuyor

İstanbul Pendik’te düzenlenen imza günlerinde usta yazarlar okurlarıyla buluşuyor. Okurlar imza günlerinde beğeniyle okudukları kitapların yazarını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Pendik'te 4'üncü şubesini açan Kıdemli Kitabevi ve Kırtasiye birbirinden usta yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Yaklaşık 3 ay boyunca devam edecek programda vatandaşlar kitaplarını severek okudukları yazarları yakından tanıma fırsatı bulurken kitaplarını da imzalattıracak. 25 Kasım saat 14.00'te yazdığı kişisel gelişim kitaplarıyla geniş kitlelere ulaşan Yazar Sıtkı Aslanhan ve Selim Pınarbaşı okurlarını ağırlayacak.
Yazarların imza günü ise şöyle:

"29 Kasım saat 18.00'de Yusuf Gök, 1 Aralık saat 13.00'te İsmail Kılıçarslan, 2 Aralık saat 12.00'de Ali Emre, saat 13.00'te Vehbi Vakkasoğlu, saat 15.00'te Mete Yarar, 8 Aralık saat 16.00'da Sadettin Turhan, 9 Aralık saat 12.00'de Mustafa Armağan, 12 Aralık saat 13.00'te Nuri Sincanlı, 15 Aralık saat 17.00'de Sefa Saygılı, 16 Aralık saat 14.00'te Talha Uğurluel, 22 Aralık saat 11.00'de Yusuf Aral, 23 Aralık saat 12.00'de Şahnaz Arası, saat 14.00'te Yavuz Bahadıroğlu, saat 16.00'da Sinan Yağmur, 5 Ocak saat 15.00'te Birsen Ekim, 26 Ocak saat 15.00'te Bahadır Yenişehirlioğlu."  

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