İstanbul’da yaşayan 46 yaşındaki Mustafa Beşikci,15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminden etkilenerek "Burası Türkiye gardaş" şarkısını besteledi. Asıl mesleği mobilya ve dekorasyon ustalığı olan Beşikci’nin 200 üzerinde bestesi bulunuyor. Yıllardır besteler yazan Mustafa Beşikci, şarkısının gelecek nesillere o günün ruhunu yansıtmasını istiyor. Şarkısını vatan, millet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisi nedeniyle kaleme aldığını belirten Beşikci, Türk tarihine kara bir leke olarak geçen darbe girişiminde vatandaşların tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

"Biz çok asil bir milletiz bunu anladım 15 Temmuz'da"

'Burası Türkiye gardaş' bestesini 15 Temmuz’dan etkilenerek kaleme aldığını belirten Mustafa Beşikci, "Biz çok asil bir milletiz bunu anladım 15 Temmuz'da. Dünyanın hiçbir yerinde tankların önünde canını feda edecek hiçbir millet ben daha tanımıyorum. Biz gerçekten çok asil bir kan taşıyoruz. O gece olanlara inanamadım. Böyle bir darbeye kalkışacak bir millet değiliz biz. Bu milletin yüzde 99’u imanlı. Bir Müslüman diğer bir Müslüman kardeşine tankları doğrultamaz. Biz Müslüman diğer bir Müslüman kardeşine kurşun sıkamaz." dedi.

"Allah bu millete Cumhurbaşkanımız gibi bir hediye vermiş"

15 Temmuz gecesinde darbe girişimine karşı koymak için havalimanına kadar yürüdüğünü anlatan Mustafa Beşikci, "O gece abdest alıp kendimi Seyitnizam Camii’ne attım. Başımın üzerinde jetler geçiyordu. Duramadım havaalanına kadar yürüdüm. O gece çok kötü bir geceydi. Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Herkes sokaklarda, tanklar sokaklarda. Erdoğan’a aşığız biz. Allah bu millete böyle bir hediye vermiş. Cumhurbaşkanımız gibi bir hediye vermiş. Bunu her insan anlayamaz. Yüreğinde iman sevgisi olan, Allah sevgisi olan bir insan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlar. Müzik benim hobim. Mesleğim de hobim, mesleğimi de çok seviyorum." diye konuştu.

Beşikçi'nin kaleme aldığı bestesinin sözleri ise şu şekilde:

"Ayrısı gayrısı yok, dünyada aynısı yok.

Burası Türkiye gardaş , burası Türkiye.

İmanımız kuranımız bir, bayrağımız sancağımız bir.

Ezanımız hilalimiz bir, Muhammet bir, Allah'ımız bir.

Burası Türkiye gardaş, burası Türkiye.

Deden dedemin gardaşıydı, nenen nenemin sırdaşıydı.

Atan atamın yoldaşıydı Çanakkale'de yedi dümende.

Omuz omuza yattı Yemen'de, güneyi de vatan, kuzeyi de vatan.

Doğusu da vatan, batısı da vatan.

Burası Türkiye gardaş, burası Türkiye.

Çanakkale'de kefensiz yatan; senin atan, benim atam.

Abaza da gardaş, Laz da gardaş, Alevi de gardaş, Caferi de gardaş.

Kürdü de gardaş, Türkü'de gardaş.

Burası Türkiye gardaş, Burası Türkiye gardaş.

Şehitler de bizim, selalar da bizim, Allah'dan gelen belalar da bizim.

Güneş de bizim, yıldızlar da bizim, Ezanlar da bizimi yazanlar da bizim.

İmanlı göğüslerden emeriz biz, nefreti yüreklere gömeriz biz.

Yüzümüzü Allah'a döneriz biz, başımızı secdeye eğeriz biz.

Burası Türkiye gardaş, Burası Türkiye gardaş."

Harun Basat - Hülya Keklik