Aydın Adliye Binasında görülen davaya CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve teşkilat üyeleri katıldı. Davacı AK Parti Aydın İl Teşkilatından kimsenin katılmadığı dava beraat eden CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Av. Yılmaz Tilki adliye çıkışı konuya ilişkin açıklama adaletin tecelli ettiğini söyledi.

CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Av. Yılmaz Tilki yaptığı açıklamasında,”AK Parti il binasının girişine ‘Türkiye Laiktir Laik Kalacak’ yazılmıştı. Bu yazının yazılmasından CHP Aydın Gençlik Kollarının yaptığını iddia ettiler. Türkiye’nin Laik olduğu bir gerçektir. Bizlerde Laikliği savunmaya devam edeceğiz. Sadece bizim yazmadığımız bir yazıdan dolayı suçlanmamız mantıksız ve hukuk dışıydı. Mahkemede bizim haklı olduğumuzu gördü. Sedat Gürbüz ve benim hakkımda da berat kararını verdi. Biz Laikliği savunmaya deva edeceğiz herkesin bundan haberi olsun. Türkiye Laiktir, Laik kalacaktır” dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ise,”Bu davada, Laik Türkiye yazısından Laikliğin savunucusunun Cumhuriyet Halk Partisinin olduğu birkez daha tescillendi. Çünkü faillerinin belli olmadığı ‘Laik Türkiye’ yazısından direk bizim gençlik kollarının hedef alınması ve onların suçlanması birkez daha laikliğin teminatı ve savunucusu Cumhuriyet Halk Partisinin olduğu tescillenmiştir. Bizde Laikliği sonuna kadar savunacağız. Demokrasinin olmazsa olmas koşulu Laik Cumhuriyettir ve sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.

Dava için Aydın’da gelen Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, haksız yere açıldığını iddia ettiği dava tepti göstererek berat kararı ile adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Beşer Çeken