Diğer
Kategoriler

Yazı davasından CHP’liler beraat etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Gençlik Kolları Başkanı Av. Yılmaz Tilki’nin AK Parti İl Binası girişine sprey boya ile ‘Türkiye Laiktir Laik Kalacak’ yazısının yazdığı iddiası ile açılan Mülke zarar verme suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

Yazı davasından CHPliler beraat etti.

05 Aralık 2016 18:21

Aydın Adliye Binasında görülen davaya CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve teşkilat üyeleri katıldı. Davacı AK Parti Aydın İl Teşkilatından kimsenin katılmadığı dava beraat eden CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Av. Yılmaz Tilki adliye çıkışı konuya ilişkin açıklama adaletin tecelli ettiğini söyledi.

CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Av. Yılmaz Tilki yaptığı açıklamasında,”AK Parti il binasının girişine ‘Türkiye Laiktir Laik Kalacak’ yazılmıştı. Bu yazının yazılmasından CHP Aydın Gençlik Kollarının yaptığını iddia ettiler. Türkiye’nin Laik olduğu bir gerçektir. Bizlerde Laikliği savunmaya devam edeceğiz. Sadece bizim yazmadığımız bir yazıdan dolayı suçlanmamız mantıksız ve hukuk dışıydı. Mahkemede bizim haklı olduğumuzu gördü. Sedat Gürbüz ve benim hakkımda da berat kararını verdi. Biz Laikliği savunmaya deva edeceğiz herkesin bundan haberi olsun. Türkiye Laiktir, Laik kalacaktır” dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ise,”Bu davada, Laik Türkiye yazısından Laikliğin savunucusunun Cumhuriyet Halk Partisinin olduğu birkez daha tescillendi. Çünkü faillerinin belli olmadığı ‘Laik Türkiye’ yazısından direk bizim gençlik kollarının hedef alınması ve onların suçlanması birkez daha laikliğin teminatı ve savunucusu Cumhuriyet Halk Partisinin olduğu tescillenmiştir. Bizde Laikliği sonuna kadar savunacağız. Demokrasinin olmazsa olmas koşulu Laik Cumhuriyettir ve sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.

Dava için Aydın’da gelen Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, haksız yere açıldığını iddia ettiği dava tepti göstererek berat kararı ile adaletin yerini bulduğunu ifade etti. 

Beşer Çeken 

Etiketler: AK Parti İl Binası girişi, beraat etti., Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Gençlik Kolları Başk, Türkiye Laiktir Laik Kalacak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç