Yazılı ve sözlü sınavda 323 müfettiş yardımcısı elendi

Maliye Bakanlığı'na bağlı VDK'da görevli vergi müfettiş yardımcılarını müfettişliğe yükselten yazılı ve sözlü sınavda elenen sayısının fazla olması dikkat çekti. Yazılı sınavda 149, sözlü sınavda 174 vergi müfettiş yardımcısı başarısız sayıldı.

2017 Temmuz ayında yapılan Vergi Müfettişliği Yeterlik Yazılı Sınavına giren bin 282 kişiden bin 133'ü başarılı sayılmış, 149’u da elenmişti. Yazılı sınavı geçen vergi müfettiş yardımcıları 13 Kasım-29 Ocak tarihleri arasında sözlü sınava yani mülakata alındı. Mülakatta ise 174 kişi daha elendi.