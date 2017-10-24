Yazılımın sultanları ödüllerini aldı

Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağı ve Endüstri 4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının artırılmasının hedeflendiği “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinin ödül töreninde, birincilik ödülü İstanbul’a gitti. Gökçe Demir ve Hilal Şener’in geliştirdiği ‘Otizmo’ adlı yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkan sunuyor. İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın’ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Proje, 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor. Birinci olan Geleceği Yazan Kadınlar ekibi, Silikon Vadisi’ni ziyaret ve teknoparklarda istihdam hakkı kazandı. Otizmo projesi, ticarileşme aşamasında Turkcell ve TOBB ile birlikte yola devam edecek. En çok beğeni toplayan iyi fikirler Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak.

Türkiye’nin kadınlarını geleceğin teknolojisini hazırlamaya teşvik eden projenin mimarı ve destekçisi olan isimler anlamlı gecede de girişimci kadınların yanında hazır bulundu. Ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı dereceye giren kadın girişimcilere ödüllerini takdim etti.

Geleceği yazan 100 genç kadın Turkcell’li olacak

Gecede bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şunları söyledi: “Turkcell olarak Türkiye için insanımız için çalışıyor, toplumumuzdan aldığımızı yine toplumumuza geri vermek için çabalıyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olmak ve Türkiyemizi teknolojide üreten ülke konumuna getirmek. Bir o kadar önemli bir konu da kadınlarımızın yüksek değer sağlayan teknoloji sektöründe yer almaları. Maalesef kadın işgücünün ekonomiye yeterli katkı sağlayamaması en önemli eksikliklerimizden, o yüzden özellikle kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik. Burada daha gideceğimiz yol olduğunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Biz de bu anlayış ve hassasiyetle bundan beş yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazanlar’ projesini TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler işbirliğiyle yeni bir perspektifle tekrar ele aldık. Böylece ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projemiz ortaya çıktı. Önemli olan bu projeyi sürdürmek, 1500 değil, 15 bin, 150 bin, 500 bin kadını yazılımla buluşturmak.”

‘Geleceği Yazan Kadınlar’da başarılı olan 100 girişimci kadına istihdam oluşturarak Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini yaptırmayı hedeflediklerini belirten Terzioğlu şöyle devam etti: “İlk aşamada 6 ay sürecek tester kadınlar projesinde Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 Tester kadına uzaktan çalışma imkanı sunarak Turkcell Grup’ta istihdam edeceğiz. Aynı zamanda başarılı projeleri Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açarak kadınların girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanı sunacağız.”

‘Geleceği bugünden inşa etmemiz gerekiyor’

Yazılımın ekonominin en kritik becerelerinden biri olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus fırsatını değerlendirebilmesi için odaklanması gereken iki temel husus var. Bunlardan birincisi insan kaynağını yeni sanayi devrimine uygun becerilerle donatmak, ikincisi ise kadınların ekonomik hayattaki varlıklarını artırmaktır. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile kadınlara yeni ekonominin en kritik becerilerinden olan yazılım geliştirme kabiliyetini kazandırmayı hedefledik. Turkcell ve projeye katılan odalarımızla birlikte Türkiye’nin 18 ilinde bin 359 kadına mobil uygulama yazılımı geliştirme eğitimine katılma imkanı verdik. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların tümü bizlerin gözünde dereceye girdiler. Çünkü onlar Türkiye’nin dijital dünyadaki geleceğinde söz sahibi olmak için ilk adımı attılar. Umuyorum ki bu projede öğrendikleriyle yeni iş fikirlerini hayata geçirecek ve Türkiye’nin zenginleşmesine çok önemli katkılar yapacaklar. Unutmayın ki, geleceği oluşturmak, tahmin etmekten daha kolaydır. İşte biz bu proje ile geleceği oluşturacak becerilere sahip kadınların sayısını artırmayı hedefledik. Çünkü geleceği bugünden inşa etmemiz gerekiyor. Ve fırsatların kazası olmaz. Türkiye kalkınacaksa, zengin olacaksa, milli gelirimiz 25 bin dolara çıkacaksa, Türkiyenin gündemine, odak noktasına girişimciliği koymalıyız. Bu işe başlamamızın sebebi işte buydu. Geleceği bugünden inşa ediyoruz. Kadın ve erkek girişimci sayısı yüzde 50-50 olmalı. Yoksulluk ve işsizlikten kurtulmanın yolu girişimcilerin artmasından geçiyor. Her bir girişimci demek ortalama 10 kişiyi istihdam etmek demektir. Turkcell ile başladığımız proje ile içimizden milyar dolarlık genç kadınlarımız çıksın istiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki kızlarımızın kafasına, nasıl proje yapabilirim, insanlığa nasıl fayda sunabilirim diye fikir koyduk. Bundan sonra kızlarımız fikrini projesini geliştirip insanların kullanımına sunabilmek için çalışacaklar. Burada da en büyk destekçileri TOBB ve Turkcell olacak” şeklinde konuştu.

‘Kadınlar büyük fark oluşturacak’

Kadınların farklı bakış açılarının büyük fark oluşturduğu söyleyen TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras ise, “Kuruluşunun 10’uncu yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonumuzu, ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi olarak belirledik. Kadınların yazılım çağında geri kalmamasını ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak amacıyla ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesini başlattık. Kadınların özenli, dikkatli ve farklı bakmaları sayesinde özellikle uygulama geliştirme konusunda büyük fark oluşturacaklarımı düşünüyoruz. Bu konuda eğitilmeleri onlara global dünyanın kapılarını açacak. Kadınlar buradan öğrendikleri mobil yazılım geliştirme becerileriyle kendi işlerinde fark oluşturacak uygulamalara sahip olacakları gibi isterlerse teknoloji ve hizmet şirketlerinin ekosistemlerine de dahil olabilecekler” dedi.

"Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum"

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, şunları söyledi: “Bugün ülkenin yarısı kadınlardan oluşuyor. Fakat TÜİK verilerine göre yüzde 28’i işgücüne katılıyor. Ben 40 milyonluk bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum. Bu yüzden TOBB ve Turkcell’in önderlik ettiği Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin çok anlamlı buluyorum. Kadın girişimcilere ve kadınlara destek olan kurum ve kuruluşlara destek olalım. Ve uyanalım. Eğer uyanırsak, daha iyi bir ülkede yaşayacağız.”

Kazanan projeler, aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, TOBB Girişim Sermayesi Meclisi Başkanı Göktekin Dinçerler, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk’ün bulunduğu 9 jüri üyesi tarafından belirlendi.

Adım adım ‘Geleceği Yazan Kadınlar’

Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi toplayan projeye 60 şehirden bin 359 kadın girişimci başvurdu. Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol katedildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken 70 iş danışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi.

"Devam edin ve dünyayı değiştirin"

Geleceği Yazan Kadınlar ödül törenine konuk konuşmacı olarak katılan dünyaca ünlü girişimci Draper Üniversitesi’nin kurucusu ABD’li yatırımcı Tim Draper da kadın girişimcilere hayranlık duyduğunu dile getirerek, “Kurduğum üniversiteye başvuranların yalnızca yüzde 6’sı kadınlardan oluşuyordu. Bu rakamı yüzde 10’a çıkardım ve katılan tüm kadınları üniversiteye aldım. Orada bir büyü, sihir oluştu. Kadınlar hayatta kalan çünkü onlar çok güçlü. Dünyayı değiştirecek, hakim olacak kişiler girişimci kadınlardır. Günümüz dünyasında teknoloji her şeyi değiştirdi ve iletişim daha önemli hale geldi. Görüyoruz ki kadınlar iletişimde çok güçlü, daha iyi anlıyor ve değişimi sağlıyorlar. Kadın girişimcilere tavsiyem, çevrenizde sizi eleştiren olumsuz düşünenlere aldırış etmeyin. Kötü bir şey söylüyorlarsa olumlu düşünün ve bunu işinizde fırsata çevirin. Dayanıklı olun. İşinize devam edin ve dünyayı değiştirin” ifadelerini kullandı.

