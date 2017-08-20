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Yazın demeti 2 buçuk lira, kışın ise kilosu 10 lira

Bilecik’te yaz aylarında demeti 2 buçuk liradan satılan nohut, kışın ise kilosu 10 liradan satılıyor.

Yazın demeti 2 buçuk lira, kışın ise kilosu 10 lira

20 Ağustos 2017 09:40

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar içindeki köylülerin tezgah açtığı bölüme merkeze bağlı köylerden çeşit çeşit taze meyve ve sebze gelmeye devam ediyor. Kendi bahçesinden topladığı yaş nohutları satışa sunan Yaşariye Esen, “Biz her hafta geliyoruz buraya. Gölpazarı Büyükbelen Köyü’nden. Kendimiz bahçemizde ürettik bu malları. Nohut şuanda yaş olduğu için kilosu 2 buçuk lira. Kışın kuruduğundan dolayı kilosunu 10 liradan satıyoruz. Köy elmalarımızı, domateslerimizi, kirazlarımızı ürettiğimiz bütün malları buraya getiriyoruz. İnsanlar bizim ürünlerimiz köyden geldiği ve taze olduğu için bizleri tercih ediyor. Bizler de Pazartesi günü pazara gelmeden bir önceki gün akşamüstü sebze ve meyvelerimizi toplayarak taze kalmalarını sağlıyoruz” dedi. 

Cem Kaan Toka


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