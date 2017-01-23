Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi’ndeki yazlık evde arkadaşı 19 yaşındaki Mustafa Tolunay Ergül ile zehirlenerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ecenur Sülfe, son yolculuğuna Zeytinburnu Merkez Efendi Camisinden uğurlandı. Genç kızın cenazesine çok sayıda yakını ve arkadaşı katılırken duygu dolu anların yaşandığı görüldü.

Genç yaşta yaşamını yitirerek sevenlerini hüzne boğan 22 yaşındaki Ecenur’un naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Efendi mezarlığında toprağa verildi.

Genç kız ve arkadaşının ölüm nedeni ilk belirlemelere göre yazlık içerisinde yakılan mangaldan kaynaklanan karbonmonoksit olduğu belirlendi.



Mehmet Altunışık

