Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,89 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,35, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2,88 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; yüzde 12,75 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,84 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 5,29 ile kağıt ve kağıt ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 1,17 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düşüş gösterdiği alt sektör oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Ekim ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

