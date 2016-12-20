Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,06 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,99, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 5,02 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10,25 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 8,41 ile ana metaller, yüzde 6,51 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Kasım ayında en fazla aylık artış ara mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.