YDÜ 2017 Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen törende, Bilim Ödülleri kapsamında, “Genç Araştırmacı Ödülü”, “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü”, “Yayın Ödülü” ve “Yayın Onur Ödülü” olmak üzere dört kategoride 145 araştırmacı ve öğretim elemanına ödül verildi.

Törende ayrıca “Yılın En İyi Fakültesi” ve “Yılın En İyi Öğretim Elemanı” başlıklı iki farklı ödül daha takdim edildi.

Prof. Dr. Ümit Hassan, “Bu program bize onur, başarı, kıvanç ve yeni ivmeler kazandıracaktır”

Törenin açılış konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, “Dün bugün olsun, bugün de dün olsun diyorum. Son 48 saati birleştirip tek bir gün yapabiliriz. Zira bu 48 saatte bayramlar çoğalacak. Pi günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Einstein’ın doğum günü ve buradaki değerli bilim insanlarının varlığı bu 48 saati taçlandırıyor” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Hassan, ödül töreninin kedilerine onur, başarı, kıvanç ve yeni ivmeler kazandıracağını belirterek, üst düzey çalışmaların onurunu yaşayacaklarını ve meslektaşlarının üstün performanslarını bir kez daha izlemiş olacaklarını söyledi.

“Yakın Doğu Üniversitesi 2017 Bilim Ödülleri’nde ödül alan tüm bilim insanlarını hep beraber sadece kendi şahsım adına değil, hep birlikte kutluyoruz” ifadelerine yer veren Prof. Dr. Ümit Hassan, “Bu önemli ivmenin sonucunu tertipleyenleri, bütün ilgili yönetici arkadaşları, protokol üyelerimizi kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Tüm bilimsel çıktıları toplum yararına sunmaktayız”

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Benimsediğimiz 3. Nesil Üniversite modeliyle akademik çalışmaların, araştırmaların ve arge faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunmaktayız” diye konuştu.

“121 saygın kurum, kuruluş ve çalışma gruplarıyla ortak projeler yürütülüyor”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Yakın Doğu Üniversitesinin, başta Dünya Sağlık Örgütü, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi olmak üzere 121 saygın kurum, kuruluş ve çalışma gruplarıyla ortak projeler yürüttüğünü de dile getirdi.

“Dünyada 652. sıraya, Türkiye’de 3. sıraya, Kıbrıs’ta İse 1. sıraya yükseldi”

Prof. Dr. Şanlıdağ Web of Metrics’in 2017 yılı temmuz ayında atıf oranlarını baz alarak yaptığı üniversiteler sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’de 1. sırada, Türkiye’de 13. sırada, dünyada ise 1099. sırada yer aldığını dile getirerek, Ocak 2018’de aynı kuruluşun yayınladığı raporda üniversitenin dünyada 652. sıraya, Türkiye’de 3. sıraya, Kıbrıs’ta ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti.

YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, Öğretim Elemanları ve aileler katıldı.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi 2017 Bilim Ödülleri verildi.

