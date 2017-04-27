YDÜ 9. Computer Supported Education Konferansı’nda temsil edildi

YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fahriye Altınay, Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Doç. Dr. Zehra Altınay, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Behçet Öznacar, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Nesrin Bahçelerli, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Gökmen Dağlı, Porto'da gerçekleştirilen 9. Computer Supported Education Konferansı’nda üniversitelerini temsil etmek için katılım sağladılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Porto’da gerçekleşen konferansta ayrı çalışmalar sunan YDÜ ve öğretim üyelerinin çalışmaları Springer, scopusta taranan bildiriler arasında yer almaya hak kazandığı belirtildi.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Fahriye Altınay, ‘Yüksek Öğretimde Erişim ve Eşitlik’ konulu sunumunda; kalite ve rekabet ölçümlerinin ortaya çıkmasında erişebilirlik ve eşit öğrenim şartlarının geliştirilmesi konusunda bilgi paylaştı. Yapılan araştırmada, üniversitelerin gelişiminde sınıf içi ve üniversite kampüs yaşamında engelleri ortadan kaldırmanın erişebilirlik ve eşit eğitim açısından önemli rol oynadığının ortaya çıktığını belirten Altınay, özellikle teknolojinin gelişen artılarının engelsiz kampüs oluşturmada önemli bir fırsat olduğu vurguladı.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Behçet Öznacar ise, ‘Okullarda Teknoloji Kullanımı ve Yönetilmesi’ sunumunda; okulların performans gelişimde alt yapı imkanlarının geliştirilmesi ve bu noktada stratejinin planlanması üzerinde vurgu yaptı.

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve Girne Üniversitesi Rektör yardımcısı Doç. Dr. Gökmen Dağlı'da, ‘Öğrenen Örgütler ve Eğitim Sistemi’ hakkındaki sunumunda; okul kültürünün gelişiminde sürekli öğrenme ve yenilenmenin kalite sisteminin oluşuma katkı koyduğunu belirtti.

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nesrin Bahçelerli ise Doç. Dr. Zehra Altınay, Doç. Dr. Fahriye Altınay, Prof. Ebba Ossiannilsson ve Doç. Dr. Tülen Saner’in de yer aldığı çalışmasında ‘Turizmde uzaktan eğitim uygulamaları ve liderlik’ konusundaki sunumu ile dikkat çekti.

Center of ExcellenceToplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Doç. Dr. Zehra Altınay’ın hazırlamış olduğu ‘Açık Liderlik ve Kurumsal Kültür’ isimli oturum, konferansa katılan 68 ülke arasından başarılı oturum olarak değerlendirildi. Doç. Dr. Zehra Altınay, ‘Siber zorbalık ve önleme stratejileri’ hakkında da bir sunum gerçekleştirdi.

Konferansta ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsilen konferansa katılan Öğrt. Üyeleri, Çin, UK, USA ve İşveç ile yapılabilecek yayın ve proje işbirliğinin toplantılarını gerçekleştirdi.