YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Üniversite'de okuyan Afrikalı öğrencilerin yanı sıra, diğer ülkelerden gelen öğrencilerden de yoğun ilgi gören ve renkli görüntülere sahne olan gece herkes tarafından beğeni ile karşılandı. Afrika’nın çeşitli yerlerinden gelen, ulusal kıyafet ve aksesuarları ile renkli bir hava yaratılan gecede; skeç gösterileri, müzik dinletileri ve dans şovları da yapıldı.

Kültür etkinliklerine devam edilecek

YDÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, etkinlikle ilgili verdiği bilgide, çok kültürlü bir ortamda öğrenim görmenin ve böyle bir ortamda yaşamanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Doç. Dr. Özkum, söz konusu gecenin Afrikalı öğrencilerin kendi kültürlerinin diğer ülkelerden gelen öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşabilmeleri için düzenlendiğini ifade ederek, dekanlık olarak kültür etkinliklerine devam edeceklerini söyledi. Bu tür etkinliklerin özgürlüklere, çeşitliliğe, kültürel kimliğe teşvik etmede araç olduğunu da söyleyen Özkum, kültür buluşmalarının yerli kültüre de sahip çıkamaya katkı sağladığını sözlerine ekledi

