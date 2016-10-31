Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Konferansta ilk olarak Dr. Nazım Kaşot ve Uz. Hüseyin Tufan tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ta Çevre Eğitiminin Tarihi” adlı bildiri sunuldu.

Dr. Nazım Kaşot ve Uz. Hüseyin Tufan tarafından yapılan ortak açıklamada, eski dönemlerden günümüze Kıbrıs’ta tarım okulları ve orman okulları, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğretim programları içerisinde yer alan çevre eğitimi konularının bulunduğu belirtildi. Çalışmadan elde edilen bulguların, geliştirilecek farklı çevre eğitim programlarına yön verebileceği ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmasını engelleyebileceği ifade edildi.

İkinci bir bildiri ise Uz. Hüseyin Tufan ve Uz. Mete Özsezer tarafından hazırlanan“Kıbrıs Tarihinde önemli bir Mektuplaşma” adlı bildiri sunuldu. Tufan ve Özsezer ise yaptıkları açıklamada, Bildiri 11. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Suat Hayri Ürgüplü ile İngiliz Devleti’nin Devlet Birinci Sekreteri ve Ekonomik İlişkiler Bakanı George Brown arasında gerçekleşen karşılıklı mektuplaşmaya dayandığı belirtildi. Yoğun olarak Kıbrıs Sorunu ve adaya yapılan yardımların konuşulduğu bu mektuplaşmada İngiltere’nin Kıbrıs’a yönelik gerçekleştirdiği yardımlar ve bu yardımların Kıbrıslı Türklere ulaşmaması, Türk Hükümeti’nin Kıbrıslı Türklere yapmak istediği yardımların Amerika tarafından engellenmesi; Yunan Hükümeti’nin Kıbrıslı Rumlara yaptığı askeri yardımlara Amerika’nın tolerans göstermesi gibi konular ele alındığı ifade edildi.

Üçüncü bildiri ise Uz.Mete Özsezer tarafından hazırlanan“Shakespeare Okulunun Kurucusu: Nejmi Sagıp Bodamyalızade Nam-ı Diger Feylesof” adlı bildiri sunuldu. Özsezer yaptığı açıklamada; “Nejmi Sagıp’ın açtığı okul sayesinde adada İngilizce öğretiminin yaygınlaştığı belirtildi. Ada Türklerin kurduğu bilinen ilk özel okul olma ayrıcalığına sahip olan Sheakspear okulunun ana okuldan lise bölümüne kadar her seviye uygun eğitim verdiği ifade edildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Lefkoşa bölgesine ait binlerce kişiden imza toplayarak kendini Kıbrıslı Müslümanların vekili ilan etmiş, farklı ülkelerin başkan ve elçilerine Kıbrıs Türklerinin haklarını savunan mektuplar göndererek Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmaması konusunda kamuoyu yaratmaya çalıştığı vurgulandı. Nejmi Sagıp Bodamyalızade Kuranı Kerimi’nin bazı ayetlerini manzum halde İngilizceye çevirmesi ile İslamiyet’i batı dünyasına tanıttığı belirtilerek Türk Edebiyatında klasikleşmiş eserlerin bazılarını İngilizceye tercüme ettiği ifade etmektedir. Başta Nobel Barış ödülünü kazanan İrlandalı yazar George Bernard Shawve Türkiye’nin ünlü köşe yazarları Bahadır Dülger ve Abdi İpekçi olmak üzere bir çok kişinin taktirlerini topladığı bildirildi.

İrfan Günsel Araştırma Merkezi üyeleri, YDÜ Tarih Öğretmenliği bölüm başkanı Prof. Dr. Ali Eftal Özkul’a, YDÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Güneyli’ye, YDÜ Büyük Kütüphane Müdür Yardımcısı İsmet Aksular’a ve çalışanlarına katkı ve yardımlarından dolayı teşekkür ederiz denildi.

