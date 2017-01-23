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YDÜ ara dönem kayıtları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi 16 fakülte, 5 yüksekokul ve 188 bölüm için ara dönem kayıtları başladı. KKTC vatandaşı öğrenciler,10 Şubat 2017 Cuma gününe kadar tercih ettikleri bölümlere kayıt yaptırabilirler.

YDÜ ara dönem kayıtları başladı

23 Ocak 2017 09:50

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ara dönem kayıtlarının başladığı bildirildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sahne Sanatları Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere ara dönem kayıtları ile öğrenci kabul edilecek. 23 Ocak itibariyle başlayan ara dönem kayıt başvuruları 10 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek.

“Eğitimin önemini biliyoruz ve eğitimin yaygınlaşması için tüm imkanları sunuyoruz”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Üniversite’nin Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, eğitimde tüm imkanları sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Tabur aynı zamanda, “Üniversite olarak gerek yaptığımız burs teşvikleri, gerekse yatay geçiş ve ara kayıtlar ile eğitimi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Eğitimli bir toplumun bir ülkeyi, dünyayı ve tüm medeniyeti ne kadar etkileyebileceğini ve iyiye doğru değiştirebileceğinin farkındayız. Bu nedenle de eğitimin yaygınlaşması için tüm imkanları sunma gayretindeyiz. 2016 senesinin LYS, LYS Ek Tercih, DGS ve DGS Ek Tercihlerinde en çok tercih edilen üniversitesi olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Ara dönem kayıtları ile bu gururun parçası olmak isteyen öğrenci adaylarımıza imkan sunuyoruz” dedi. Bunun yanı sıra sağlam bir teorik eğitim temelinin üzerine pratiğe dayalı ve son teknoloji ile beslenen bir eğitim sunduklarına da değinen Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, “YDÜ olarak açtığımız her bölümde donanımlı eğitim vermekteyiz. Hepsi çok değerli akademisyenlerimiz ve öğretim görevlilerimiz ile birlikte öğrencilerimiz sadece bölümlerinin eğitimini almıyor; aynı zamanda kendi alanları ile ilgili araştırmalar yapabiliyor; projeler geliştirebiliyor. Bilimsel araştırmaları ve projeleri hem teşvik etmekteyiz hem de bu çalışmalara destek olmaktayız. Üniversitemizi tercih eden öğrenciler sadece üniversite eğitimi almıyor; bunun yanı sıra hayallerini somutlaştırabiliyor” dedi.

Tabur son olarak ara dönem kayıtlarına başvuracak öğrencilerin YDÜ Öğrenci İşleri ile görüşerek başvurularını belirterek tüm öğrencilere şimdiden hoş geldiniz dediklerini belirtti.

Başvuru

10 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine (16:30) kadar başvuruları devam eden Yakın Doğu Üniversitesi ara dönem kayıtları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar www.neu.edu.tr adresi ziyaret edilebilir veya +90 392 223 64 64 numaralı telefondan Öğrenci İşleri birimi ile görüşebilir.
 

Etiketler: ara dönem kayıt, eğitim, üniversite kaydı, Yakın Doğu Üniversitesi


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