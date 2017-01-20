2016 – 2017 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Güz dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane salon 2’de gerçekleştirildi. Mezuniyet törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Cevdet Tınazcı, Öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, öğrenci velilerine seslenerek, velilerin çocuklarını kendilerine emanet ettiklerini ve tüm süreçlerin sonuna gelindiğini belirtti. Mezun olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Sadıkoğlu, öğretim üyelerinin onları çok iyi yetiştirmiş olduğunu ve gelecekte hepsinin çok iyi yerlere geleceğinden emin olduğunu ifade ederek, gurur verici bir gün yaşadıklarını ifade etti.

"En büyük alkişi aileler haketti"

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Doç. Dr. Cevdet Tınazcı ise, en büyük alkışı ailelerin velilerinin hakettiğini belirtirken, zorlu bir sürecin ardından gurur verici bir gün yaşadıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Tınazcı,öğrencilere “her zaman için başlangıçlar vardır. Tabiki her başlangıcın da bir sonu vardır. Sizler bizlerle birlikte 4 kez son ve başlangıç yaşadınız ve bugünlere geldiniz. Yeni bir son yeni bir başlangıç" diyerek yeni hayatlarında ve başlangıçlarında mutlu olmayı diledi .

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan Velit Aktaş, emeği geçen öğretim üyelerini anarken, dört yıllık üniversite yaşamlarının bitişine şahitlik ettiklerini kaydetti.Aktaş, yaşadıkları gönül yolculuğunda ellerinden tutan herkese teşekkür ederek, mezun olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 – 2017 Güz dönemi mezuniyet töreni diplomaların verilmesi ve geleneksel kep atma töreni ile son buldu

