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YDÜ bilimsel çalışması ile Portekiz'de dikkat çekti

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Lizbon’da düzenlenen 12. European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) kongresinde “Effectiveness of Falling Prevention Program for Elderly People Undergoing Fracture Treatment in Turkey” konulu poster bildiri ile Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil etti.

YDÜ bilimsel çalışması ile Portekizde dikkat çekti

20 Ekim 2016 12:19

Prof. Dr. Nurhan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada çalışmasında kırığı olan yaşlı bireylerde tekrar kırık oluşmasının önlenmesine yönelik, ev ziyaretleri ile uygulanan, yaşlıların eğitimini ve ev düzenlemelerini içeren düşmeyi önleme programının düşme risk faktörlerinin azalttığını belirtti. Ayrıca ana teması “Geriatri Dünyasında Yeni Yollar Keşfetme” olan kongre kapsamında geriatri konusunda güncel konularda konferans, panel gibi etkinliklerin yanı sıra sözel ve poster bildiriler yer aldığını vurguladı.

Kongrede, sağlıklı ve aktif yaşlanma, yaşlılık döneminde sık görülen kronik hastalıkların yönetimi, acil geriatri, yaşlılıkta çoklu ilaç kullanımı, beslenme, kronik ağrı, ağız sağlığı, nöropsikiyatrik sorunlar, sarkopeni, kırıkların ve düşmelerin önlenmesi; kapsamlı geriatrik değerlendirme, rehabilitasyon, perioperatif bakım, yaşam sonu bakım, etik, geriatri ekip üyelerinin rolleri ve bilimsel makaleler olduğu belirtildi. Zengin bir içeriğe sahip olan kongre, katılımcılar açısından oldukça verimli geçtiğinin altı çizildi.
 

Etiketler: 12. European Union Geriatric Medicine Society Kong, Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Yakın Doğu Üniversitesi


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