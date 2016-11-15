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YDÜ’ de "Medya ve Gazetecilik" masaya yatırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) İletişim Fakültesi tarafından İletişim Günleri kapsamında "Medya ve Gazetecilik" söyleşisi gerçekleştirildi.

YDÜ de &quot;Medya ve Gazetecilik&quot; masaya yatırıldı

15 Kasım 2016 11:19

YDÜ’ nün konuğu Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan oldu, Yavuzaslan "Medya ve Gazetecilik" söyleşisinde Ortadoğu'da yaşadıklarından örnekler paylaştı.

YDÜ İletişim Fakültesi turuncu salonda gerçekleşen söyleşiye, İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Sosyal medya ve Gazetecilik ayrılmaz bir bütün”

Güngör Yavuzaslan söyleşide, Gazetecilik mesleğini icra etmek adına yapılacak olanlar ve orta doğunun sosyolojik durumu ile ilgili bilgiler verdi. Yavuzaslan, Gazetecilik ve Medyanın ayrı düşünülemeyeceğini ve iç içe olduğunu sosyal medya ile birlikte gazetecilik ve medyanın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti. Medyanın gazetecilik bağlamında mesleki anlamda oluşturulan haberleri ve eserleri en iyi şekilde ileten bir araç olarak kullanılmasının gerekliliğinden bahsetti. 

Daha sonra Orta Doğu'da gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen Yavuzaslan öncelikle görev aldığı sıcak bölgelerin fotoğraf ve videolar ile destekleyip öğrencilere sundu. Bununla beraber savaş koşullarında yaşama şartlarının ne kadar zor olduğunu vurguladı. Günümüz dünyasıyla Ortadoğu’yu anlatan Yavuzaslan mültecilerin her geçen gün sayılarının arttığından söz etti.

Öğrencilere umut aşıladı

Yavuzaslan, Öğrencilerin geleceğe ışık tuttuğunu dile getirerek “İyi bir dünya inşa etmek sizin elinizde. Siz geleceğin gazetecileri, diplomatları, sosyologları, öğretmenleri mühendisleri olacaksınız. Sizlerle bir arada olmak ve sohbet etmek benim için büyük önem taşıyor.” diyerek öğrencilerle umut dolu sözlerini paylaştı.
Söyleşi sonunda İletşim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci, Gazeteci Güngör Yavuzaslan’a gerçekleştirmiş olduğu söyleşiden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Yavuzaslan’da, Keçeci’ye kendi kaleme aldığı "Yükümüz Aşk" kitabını hediye etti.
 

Etiketler: Güngör Yavuzarslan, İletişim günleri, YDÜ


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