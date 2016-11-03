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YDÜ EuroCup ikinci maçında Good Angels Kosice’yi ağırlayacak

Kadınlar Eurocup D Grubu ilk maçında, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek başlangıç yapan Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, Avrupa sahnesinde Good Angels Kosice ile ikinci maçına çıkıyor.

YDÜ EuroCup ikinci maçında Good Angels Kosiceyi ağırlayacak

03 Kasım 2016 09:45

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Slovak takımını konuk edeceği maç, 3 Kasım 2016 Perşembe günü saat 18.00’de, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin ikinci haftasında konuk olduğu Hatay’dan İstanbul’a galip olarak dönen YDÜ Kadın Basketbol Takımı, Eurocup mücadelesindeki galibiyetlerini de devam ettirmek ve kupa hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

“Takımımızın bayrağını Avrupa Arenasına taşımak için elimizden geleni yapacağız”

Maç öncesi değerlendirmede bulunan YDÜ Kadın Basketbol Takımı Baş Anrenörü Zafer Kalaycıoğlu yaptığı açıklamada, Slovak kadın basketbolunun Avrupa’da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek maçın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Başantrenör Kalaycıoğlu, “Rakibimizin geçmişte Eurolegue takımlarından biri olduğunu unutmamak lazım. Geçen hafta kendi sahalarında farklı ve önemli bir galibiyet elde ettiler. Bizde geçen hafta deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettik. Yabancı oyuncumuz Essence Carson kadromuza dahil oldu. Basketbolda önemli bir kariyere sahip oyuncu. Onun takıma katkısını en yukarıya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yeni oyuncuların takıma adapte olması kolay değil. Avrupa’daki maçlarda Yakın Doğu Üniversitesi ismini ve bayrağını en yukarılara taşımak bizim hedefimiz ve Good Angels Kosice maçı da bunun için önemli bir basamak. Biz de en iyi sonuçlarla yukarılara gitmek istiyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi’ni en iyi şekilde Avrupa arenasında temsil edeceğimize ben ve oyuncularımız söz veriyoruz” dedi.

Etiketler: basketbol, Good Angels Kosice, Kadınlar Eurocup, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı


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