Yakın Doğu Üniversitesi, 1995 yılının Haziran ayında çıkan Beşparmak Dağları Yangını nedeniyle yapılamayan 95 yılı mezuniyet törenini 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olmasından dolayı “En Geç Mezuniyet Töreni” ismi ile Guinness Dünya Rekorları’na başvuruda bulundu.

Etkinliğin tarihe geçmesinin hedeflendiği belirtilerek, dünya rekorlarını barındıran bir referans kitabı olan Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunulduğu öğrenildi. 1995 yılının Haziran ayında çıkan Beşparmak Dağları Yangını tüm ada genelinde etkisini göstermiş, yangından bir gün sonra yapılması planlanan mezuniyet töreni iptal edilmişti. Üniversite yönetimi ve Mezunlar Derneği’nin bir araya gelmesi ile 1995 yılında o günün koşullarından dolayı yapılamayan törenin tam 21 sene sonra 2016 yılında hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin birlikte yürüttüğü çalışmalarla en çok gecikmeye uğrayan 1995 yılı mezuniyet töreni, 22 Ekim 2016 Cumartesi saat 16.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4’de gerçekleştirilecek. Tören, 1995 yılı mezunlarından vefat edenlerin anısına yapılacak saygı duruşu ile başlayacak. İstiklal Marşı ile devam edecek olan törende, slayt gösterimi, mezunlar adına dernek başkanı konuşması, protokol konuşmaları, plaketlerin dağıtılması, diplomaların dağıtılması, kep atma töreni yer alacak. Mezuniyet töreni, kokteyl ile sona erecek.

