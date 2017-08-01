YDÜ Hastanesi Eczanesi’nde staj imkânı

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Eczacılık Fakülteleri öğrencileri ile Türkiye’den isteyen öğrencilerin, YDÜ Hastanesi Eczanesi’nde staj yapabileceği bildirildi.

Açıklamada, 2016-2017 yaz döneminde başlatılan staj programı için KKTC’deki bütün üniversitelerin eczacılık fakültesinde eğitim gören öğrenciler ile Türkiye’den talep eden öğrencilerin, eczanenin yanı sıra İlaç Danışma Merkezi ve Klinik Eczacılık Servislerinde de staj yapabilecekleri belirtildi.

Başlatılan staj programı kapsamında, KKTC’de bulunan üniversitelerden 5 stajyer öğrencinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastane eczanesinde staja başladığı da kaydedildi.

Staj dönemi bir aylık

Staj yapmak isteyen öğrenciler fakülte dekanlıklarından alacakları resmi yazı ve not dökümleri ile başvuruda bulunabilecekler. Başvuruların, YDÜ Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilgen Başgut’a yapılması gerekiyor. Bir aylık dönemi kapsayacak staj için Eczacılık Fakültesinde okuyan ara sınıflar ile son sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Akademik ve Mesleki Bilgilerin Entegrasyonu Amaçlanıyor

Staj Programı ile ilgili bilgiler paylaşan YDÜ Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilgen Başgut, Eczacılık Fakültelerinde halihazırda öğrenim gören öğrencilerin, çalışma hayatına geçişte kişisel becerilerinin gelişmesi, mesleki anlamda bilgilendirerek ve yol göstererek yetiştirmelerini amaçladıklarını söyledi.

KKTC’de okuyan eczacılık fakültesi öğrencilerinin en önemli sorunlarından birinin staj yapacakları eczane sayısının kısıtlı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Başgut, YDÜ’nün üniversite dışından staj için öğrenci kabul etmeye başlayarak bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağını, ayrıca eczacılık öğrencileri için ülkemizde ve Türkiye’de de sayılı üniversitede bulunan klinik eczacılık servisi ile ilaç danışma merkezinde staj imkanı sunduklarını belirtti.

Eczacılık mesleğini icra edecek eczacıların mesleğe hazırlanmalarına staj programı ile olanak tanıdıklarını belirten Doç. Dr. Başgut, “Klinik bilgisi olan mezunların ve ara sınıflarda eğitim gören görencilerin bu bilgilerini hasta bakımında uygulayıp uygulamayacaklarını, hastanın ilaç tedavisine ilişkin problemini etkin bir şekilde önlemek, tanımlamak ve çözümleyebilmelerine yol gösterici olmayı, eczacılık ve ilaç sektörünü tüm ayrıntıları ile daha yakından tanımalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

