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YDÜ Hastanesi ile Otago Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Yeni Zelanda’nın köklü üniversitelerinden Otago Üniversitesi, Koruyucu ve Sosyal Tıp Anabilim Dalı arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

YDÜ Hastanesi ile Otago Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı

30 Eylül 2016 10:34

YDÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Finn Rasmussen ile Otago Universitesi, Koruyucu ve Sosyal Tıp Anabilim Dalı sorumlusu Prof. Dr. Bob Hancox arasında yapı-lan ortak çalışmalar neticesinde imzalanan işbirliği anlaşması ortak proje, akademik yayın ile karşılıklı bilgi alışverişini içeriyor. Bu anlaşma çerçevesinde Otago Üniversitesi, Koruyucu ve Sosyal Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bob Hancox’un, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne düzenli aralık-lar ile ziyarette bulunarak çalışmalara katılacağı bildirildi.

“ASTIM VE ALERJİ NEDENLERİ İLE YETERSİZ CİĞER GELİŞİMİ İÇİN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen işbirliği anlaşması sonrası yaptığı açıklamada, Prof. Bob Hancox’un yüzün üzerinde yüksek etki faktörlü bilimsel dergilerde yayınlanmış yayını ve göğüs hastalıkları alanında uzman bir bilim insanı olduğunu belirterek bu anlaşma ile hali hazırda geniş tabanlı araştırma projeleri üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Finn Rasmussen, “Her ikimiz de astım ve alerji nedenlerinin tanımlanması ve bozulmuş, yetersiz akciğer gelişimi üzerine çalışmaktayız. Aynı zamanda fiziksel zindelik ve akciğer fonksiyonu ile ilgili bir proje başlattık. İleriki günlerde sonuçlarını yayınlayacağız” dedi.

ÖĞRENCİLERE YENİ ZELANDA DA DEĞİŞİM PROGRAMLARINA KATILMA FIRSATI

Otago Üniversitesi, Koruyucu ve Sosyal Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bob Hancox’un düzenli olarak YDÜ Hastanesi’ni ziyaret etme planından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Prof. Dr. Rasmussen, araştırma geliştirme ziyaretlerinin yılda 2 ile 4 defa olarak planlandığını belirterek, ayrıca bu bağlamda iki üniversite arasında bilim ve araştırma alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin değişim programında olduğunu sözlerine ekledi.

Yapılan bu işbirliği kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Otago Üniversitesi arasında öğrenciler değişim programından yararlanma fırsatı bularak kendilerini aldıkları farklı eğitim yöntemleri ile geliştirme fırsatı bulacak.
 

Etiketler: Otago Üniversitesi anlaşma, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi


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