Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki Jinekolojik Tetkikleri sonucunda, Mesanesinde 2cm Büyüklüğünde Tümör tespit edilen İngiliz Hasta Lorraine Baker’in Tümörlü Mesanesi tümüyle çıkarılarak, yerine “Üriner Kontinan Rezervuar” yöntemi ile kalın ve ince bağırsaktan yapay Mesane oluşturuldu.

9 saat süren kritik ameliyat gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İngiliz hasta Lorraine Baker’in idrarında kan hücreleri izlenmesi üzerine, sistoskopi yapılarak saptanan tümör dokusu, endoskopik (kapalı) ameliyat ile çıkarıldı. Tümör dokusunun adaleye sirayet etmiş olması, tümörün hastanın idrar kesesiyle birlikte alınmasını gerektirdi. Bu nedenle, ameliyat edilen hastanın idrar kesesi çıkarılarak, hastaya “Üriner Kontinan Rezervuar” yöntemiyle yeni bir idrar torbası yapıldı. Başarı ile tamamlanan ameliyat sonrası 1 gün yoğun bakımda izlenen hasta, 10 gün süre ile servisteki takibinin ardından taburcu edildi.

“Üriner Kontinan Rezervuar” Yöntemi, Sosyal Adaptasyonun İyi Olması Sebebi ile Tercih Ediliyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, Uzm. Dr. Mehmet Yavuz Selhanoğlu ve ekibi tarafından opere edilen hasta için, hastanın anatomik yapısına uygunluğu ve diğer yöntemlerin hastanın yaşam kalitesini düşürecek sonuçları olması sebebiyle “Üriner Kontinan Rezervuar” yöntemi tercih edildi. Komplikasyon riskinin yüksek olduğu ve oldukça zor olan ameliyat, başarı ile gerçekleştirilerek KKTC’de bir ilke daha imza atıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, “Tedavi için diğer yöntemlerden biri tercih edilseydi, hasta ya idrarını büyük tuvaleti ile birlikte yapacak ya da sürekli olarak üzerinde taşıyacağı bir torba ile yaşayacaktı. Hasta için yaşam kalitesini yüksek tutacak ve sosyal adaptasyonun daha iyi olduğu “Üriner Kontinan Rezervuar” yöntemi ile ameliyat uygulanması, hasta ile mutabık kalınarak karar verilmiştir” dedi. Böbrek idrarını taşıyan üreterlerin (idrar yolları) kalın ve ince bağırsaklar kullanılarak oluşturulan yapay mesaneye bağlandığını ve hastanın yapay mesaneyi, kendi kendine uygulayacağı kateter vasıtasıyla boşaltacağını ifade eden Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, komplikasyon risklerinin yüksek olduğu bu tür ameliyatlarda, amacın böbrekleri korumak ve hastanın yaşam kalitesini bozmamak olduğunu da sözlerine ekledi.

