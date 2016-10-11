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YDÜ Hayvan Hastanesi 7/24 hizmette

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Hayvan Hastanesi 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

YDÜ Hayvan Hastanesi 7/24 hizmette

11 Ekim 2016 12:28

YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan YDÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, hem artan talepleri karşılayabilmek adına hem de büyük bir eksiklik olan, mesai saatleri dışında acil ve hasta vakalara çözüm ve tedavi hizmeti sunabilmek adına Hayvan Hastanesi’nin artık 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi.

Ülkemizde özellikle mesai saatleri dışında şekillenen acil vakalara hizmet verebilme adına büyük bir adım attıklarını söyleyen Ergene, bu uygulama ile de önemli bir sıkıntıya daha çözüm getireceklerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Ergene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek hayvan hastanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verebilen ilk ve tek kurum olacağını belirtti.

Başhekim Ergene, 15 Kasım tarihinde 2’nci yılını dolduracak olan hastanenin açıldığı ilk günden beri büyük ilgi gördüğünü ve şu anda 2000 üzerinde kayıtlı hastaya ulaştıklarını belirtti. Hayvan Hastanesi olarak laboratuvar destekli tedaviler ve de operasyonlar ile ön plana çıktıklarını belirten Ergene, deneyimli ve uzman kadrosu ile birçok hastalığa tedavi seçenekleri sunduklarını ve de sunmaya devam edeceklerini belirtti.
 

Etiketler: hayvan hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi


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