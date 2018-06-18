YDÜ Hemşirelik Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; törene, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Hemşirelik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar yaptı.



“Kıbrıs’ın ilk Hemşirelik Fakültesi olmanın onurunu yaşıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin ilk mezunlarını vermenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Bayraktar; “Bu tören bizler için ayrı bir önem ve anlam taşımaktadır. Bir bakıma kutlamadır. Bu törenle Yakın Doğu Üniversitesi’nden 12 yıllık hemşirelik lisans eğitimi olan kurumumuzdan ilk kez Hemşirelik Fakültesi olarak mezun vermekteyiz. Kıbrıs’ın ilk Hemşirelik Fakültesi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim bu kurumda eğitim almış olmanız sizlerin hemşirelik hizmetlerinin toplum sağlığına katkısını artırma ve mesleğinizi geliştirip güçlendirme sorumluluğu yüklemektedir. Mezuniyet eğitim anlamında bir bitiş gibi görünmekle beraber aynı zamanda bunun bir başlangıç olduğunu unutmayınız. Mesleki yaşamınızı hemşireliğin evrensel ilkeleri olan bilgi, bakım ve hümanizm doğrultusunda etik ilkelere uyarak ve sürekli gelişerek sürdürmenizi diliyoruz. Bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda kimliğinizi onur duyarak taşıyacağınıza inanıyoruz. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun” dedi.



Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise öğrencilere seslenerek,“ ‘Tanrı’nın en değerli armağanı olan hayat çok defa hemşirelerin ellerine terk edilmiştir’ cümlesini asla unutmayınız. Tarih yaprakları bunu kanıtlayan yüz ağırtıcı gerçek yaşam hikayeleriyle doludur. Buradan ayrıldıktan sonrada mesleki tecrübelerinize yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediniz. Her geçen gün artacak ilgi ve deneyimlerinizde kendi alanlarınızda aranan birer hemşire olacağınıza hiç kuşkumuz yok. Bu vesileyle şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın size sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini umuyorum” dedi.

Üniversite yönetimi olarak Hemşirelik Fakültesinden beklentilerini de sıralayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yaptığımız bilimsel çalışmalarla ülkemizi sadece uluslararası alanda saygın bir yere getirmekle kalmayıp çıkan sonuçları da faydalı ürünlere dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. Yaklaşık 3 yıldır büyük bir sabır, özveri ve gayretle yürütülen ve Kıbrıs’ta bir ilk niteliğinde olan Hemşirelik Fakültesi kuruluşunun tüm yasal süreçlerini tamamlayarak hem YÖK hem de YÖDAK tarafından onaylandığını bir kez daha buradan belirtmek isterim. Fakülte tüm dünyadan öğrenciler ve akademisyenler yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Üniversite yönetimi olarak bundan sonraki süreçte Hemşirelik Fakültesinden beklentimiz lisansüstü programlarında Anabilim dalı bazında açılması, doktora öğrenci sayısının arttırılması ve buna paralel olarak akademik başarının üst düzeylere çıkarılmasıdır” diye konuştu.



Türk öğrenciler adına Şeyma Tepe, yabancı öğrenciler adına ise Rakidov Tapibo Katri'nin de birer konuşma gerçekleştirdiği törende, konuşmaların ardından Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Zülpüf Akol piyano dinletisi sunarken, fakülte mezunlarından Dudu Akerise ise Mehmet Balıkçıoğlu eşliğinde şarkılar seslendirdi.



Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz'ın Türk öğrencilere, Prof. Dr. Candan Öztürk'ün ise yabancı öğrencilere Hemşirelik yemini ettirdiği törende, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, dereceye giren öğrencilere madalya ve diploma takdiminde bulundu. Tören diplomaların verilmesi ve kep atma merasimiyle son buldu.