YDÜ ile Taşkent Doğa Parkı arasında işbirliği

YDÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal’ın, Dekan Yardımcısı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene’nin ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat’ın imzaları ile YDÜ Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı’nın bünyesinde bulunan Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi arasında büyük işbirliği protokolü imzalandı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İmzalanan anlaşmayla birlikte doğa ve yaban hayvanlarının korunmasına yönelik önemli bir adım atılırken, imza töreni sırasında Taşkent Doğa Parkı Direktörü Yasemin Basat ile Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Taşkent Doğa Parkı Çevre Eğtimi Danışmanı Yrd. Doç Dr. Nazım Kaşot’un da hazır bulunduğu belirtildi.

"Ada’nın ilk ve tek Veteriner Fakültesi"

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal, 2009 yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Veteriner Fakültesinin kısa sürede çok hızlı geliştiğini ve artık günümüzde tüm kontejenlarını dolduran, öğrencilerine üst düzey eğitim veren, ülkeye ve ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlara hizmet verebilen adanın ilk ve tek Veteriner Fakültesi olduğunu belirtti.

“Taşkent Doğa Parkı kar amacı gütmeyen bir kuruluştur”

Basat, 2016 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu güne hızla büyüyen ve gelişen Taşkent Doğa Parkı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu belirtti. Hasta, yaralı ve/veya yardıma muhtaç doğa hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirerek tekrar doğaya bırakmayı amaç edinen Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi kurulduğu günden bu yana hem doğa hayvanlarına sağladığı destek hem de bu alanda oluşturduğu farkındalık ile adından söz ettirdiğini dile getirdi.

Adada yaban hayatın önemi ve yaban hayvanların korunması ile ilgili bilinci artırmayı hedefleyen iki kurum, artık bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarında işbirliği içinde olacaklarını belirten Basat, YDÜ Hayvan Hastanesi’nin uzman kadrosu ve tüm imkanlarının yaban hayvanları için seferber edileceği işbirliği kapsamında, tedavisi yapılan hayvanların ise bakımı ve rehabilitasyonunun da Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirileceğini aktardı. Bunun ilaveten Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezinde staj imkanı sağlanması ve 2018 yılı içerisinde tüm kurumların katkıları ile bir yaban hayatı sempozyumu yapılması konusunda da çalışmaların başladığını bildirdi.

Taşkent Doğa Parkı kurucusu Kemal Basat işbirliği protokolü ile ilgili; “Kıbrıs’ta hayvan sağlığıyla ilgili çalışan öncü kurumların işbirliği içerisinde olmasının çok önemli olduğunu,YDÜ’nün de bu konuda öncü kurumlardan biri olduğunu belirtti ve birlikte çalışarak çok daha önemli başarılar elde edilebileceğini” vurguladı.

“İşbirliği Artarak Devam Edecektir”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene ise yapılan işbirliği protokolünden memnuniyet duyduklarını ve işbirliğinin hergeçen gün artarak devam edeceğini vurguladı. Hayvan Hastanesi olarak hem eğitim kadrosu hem de donanım ile Kıbrıs adasında tek olduklarını belirten Ergene, ülkeye hizmet veren tüm kurumlar ile birlikte ortak çalışmalar ve projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ergene ayrıca yaklaşık olarak bir yıl boyunca Hayvan Hastanesinde tedavisi ve bakımı yapılan Astrid isimli deniz kaplumbağasının da Taşken Doğal Parkına teslim edildiğini ve yaşamına orda devam ettiğini belirtti.

