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YDÜ Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı

2017-2018 sezonunda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, Türkiye Kupası ile Euroleauge’de mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

YDÜ Kadın Basketbol Takımı sezonu açtı

16 Ağustos 2017 14:09

WNBA sezonunun bitmesinin ardından yabancı oyuncuların da kadroya dahil olmasıyla tam takım olarak antrenmanlarını yoğunlaştıracak olan takım, 5 Ekim’de Dynamo Kursk ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi sıkı bir hazırlık dönemine girecek.
Yakın Doğu Kadın Basketbol Takımı Süper Kupa‘ya, 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası turnuvasında hazırlanacak. Sezon öncesi hazırlık provası niteliğinde olan bu turnuvada, Basketbol Kadınlar Euroleague ve Eurocup’ın elit takımları olan Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Hatay BŞB, CB Avenida, ZWZ USK Prague ve Castors Braine mücadele edecek.

Zafer Kalaycıoğlu: “Sezon öncesi hazırlıklar gelecek için çok önemli”

Sezon öncesi hazırlıklarına başlamalarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, yeni sezonda beklentilerinin yüksek olduğunu ve sezon öncesi hazırlıklarının çok önemli olduğunu belirtti.
Kalaycıoğlu hazırlık dönemi ile ilgili, "Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Yeni sezonda beklentilerin yüksek olduğunun bilincindeyiz, kulüp tarihimizde ilk kez katılacağımız Kadınlar Euroleague’de başarılı olmak istiyoruz. Yoğun ve zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bilindiği üzere ilk resmi müsabakamız Süper Kupa için Dynamo Kursk ile olacak ve hemen ardından Türkiye Ligi ve Euroleague müsabakalarının başlamasıyla çok yoğun bir tempoya gireceğiz. Bu nedenle sezon öncesi hazırlıklarına çok önem vermekteyiz. Hayırlı bir sezon olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Bahar Çağlar: “Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışacağız”

Takım Kaptanı Bahar Çağlar da, şampiyon olarak yeni sezonda da başarılarını sürdürmek için çalışmalara her zamanki önemi verdiklerini dile getirdi. Türk oyuncular olarak yeni sezon öncesi çalışmalarına başladıklarını belirten Kaptan Çağlar, “Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Geçen sezonun Türkiye şampiyonu olarak Euroleague'de mücadele edeceğiz. Buradaki her maç birbirinden zor olacak. Türkiye Liginde de çok kaliteli takımlar var. Bu sene de hedeflerimize ulaşıp geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarılarımızın devamını getirmek istiyoruz. Yeni sezonun takımımız adına başarılı ve sakatlıksız bir sezon olmasını dilerim” dedi.

Murat Tümer: “Mücadele ettiğimiz her kulvarda zirveyi hedefliyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Tümer de, hedeflerinin mücadele ettikleri tüm kulvarlarda zirvede yer almak olduğunu dile getirdi. Sporcuların bir aydır kişisel çalışmalar yaptığını belirten Murat Tümer, “Eylül ayı başında üç yabancı oyuncumuz geliyor. WNBA’de oynayan oyuncularımız da oradaki sezonun tamamlanmasının ardından takıma katılacaklar. Teknik ve idari kadrolarımız ile sporcularımıza sonra da tüm rakiplerimize hayırlı bir sezon olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler: ydü kadın basketbol takımı


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