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YDÜ, Malta’da düzenlenen çalıştayda temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eczacılık Fakültesi, Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği (EAFP), Amerika Eczacılık Fakülteleri Birliği (AACP), Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ACPE) tarafından ortak düzenlenen “Klinik Eczacılık Eğitimi Müfredatının Oluşturulması ve Güncellenmesi” konulu çalıştayda temsil edildi.

YDÜ, Maltada düzenlenen çalıştayda temsil edildi

25 Ekim 2017 11:34

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Malta’nın başkenti Valetta’da, Malta Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı çalıştayda, dünyanın birçok ülkesinden gelen katılımcılar Eczacılık Fakültelerinin mevcut müfredatları ve müfredat geliştirme süreçleri ile ilgili ve eczacılık eğitim programının güncellenmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Malta, Türkiye, Protekiz, ve Amerika gibi birçok ülkeden katılım sağlandığı çalışataya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden YDÜ Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Bilgen Başgut, Dr. Ecz. Laika Gökçekuş ve Uzm. Ecz. Nevzat Birand katıldı.
Çalıştaya katılan YDÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri klinik eczacılık eğitiminin pratiğine yönelik YDÜ Hastanesinde yapılan klinik rotasyonlar ve İlaç Danışma Merkezi’nin eğitimle ilgili sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Eczacılık fakültesi müfredatlarında gidilecek değişikliklerde izlenecek yollar ele alındı…

Takım çalışmalarında, müfredatta bir değişiklik yapılmak istendiğinde izlenecek ideal yolun belirlenmeye çalışıldığı çalıştayda, değişiklikten sonra değişikliğe ilişkin değerlendirme planları üzerinde çalışıldı. Çalıştaya katılan Eczacılık fakülteleri kendi tecrübelerini paylaşırken, YDÜ Eczacılık fakültesi temsilcileri tarafından akreditasyon sürecinde yapılan müfredat değişiklikleri anlatıldı. Diğer fakültelerle yapılacak işbirliklerinin temelleri atıldı.
Yapılan toplantılar sonucunda, günümüzde eğitim alanında yapılan yeniliklerle eczacılık fakültelerinin müfredatlarının ve eğitim uygulamalarının da yeni bir süreç içerisine girdiği, bu aşamada tekrardan eczacılık müfredatının yeniden ele alınarak günümüz gereksimine göre dizayn edilmesi gerekliliği önemle vurgulandı.

Etiketler: Amerika Eczacılık Fakülteleri Birliği (AACP), Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği (EAFP), Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ACPE), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)

 

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