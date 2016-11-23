YDÜ Biyomedikal mühendisliği bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin’in Massachusetts Genel Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Moleküler Görüntüleme Radyoloji Bölümü ile yaptığı üç ortak çalışması Fransa'nın Strasburg kentinde gerçekleşen Nükleer Bilim Sempozyumu ve Medikal Görüntüleme Konferansı’nda (NSS/MIC) başarıyla sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Monte Karlo tabanlı nükleer tıp görüntüleme cihazlarının simülasyon tekniğini kullanarak tasarlanan Kardiyak Tekli Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi (Cardiak SPECT) cihazını sunduğunu belirtti.

“KARDİYAK SPECT CİHAZI İKİ KATI KADAR DAHA İYİ PERFORMANSA VE MALİYETE SAHİP”

Yrd. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Tasarlanan Kardiyak SPECT cihazı doğasından dolayı hastadan 3 boyutlu fonksiyonel bilgi vermektedir. Cihaz, NM530c kardiyak SPECT (GE) sistemiyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçta, cihazın iki katı kadar daha iyi performansa ve maliyete sahip olduğu gösterilmiştir” dedi.

Özşahin ikinci çalışması ile ilgili olarak da, Massachusetts Genel Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Moleküler Görüntüleme Radyoloji Bölümü’nde, lazer ışınları kullanarak sintilatör kristallere optiksel bariyerler koyma tekniği ile tasarlanan, dedektörün içsel çözünürlüğünü alt-mm’ye kadar düşüren yöntemin sonuçları, seryum katkılı lutetium yitrium ortosilikat (LYSO) sintilatör kristalleri kullanılarak nükleer görüntüleme tekniği olan Pozitron Emisyon Tomografi (PET) cihazı üzerinde yapılan deneysel uygulamaların gösterildiğini söyledi.

Sunulan üçüncü çalışmanın ise, foton sayan detektörleri için lazer sinyali kullanılarak monolotik sintilatör kristali kesme yöntemi geleneksel mekaniksel kristal kesme yöntemine alternatif olarak kullanıldığını belirten Özşahin, bu çalışmada farklı kalınlıklarda kristaller kullanılıp farklı optiksel bariyerlerin performanslarının sunulduğunu vurguladı. Açıklamada, sonuçların geleneksel kristal kesme yönteminin tüm dezavantajlarını avantaj haline getirecek tekniğin, tüm foton sayan detektörde kullanılabileceğini göstermiştir denildi.

