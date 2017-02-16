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YDÜ’ nün yatay geçiş başvuruları sona eriyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 184 bölümüne yatay geçişler, 22 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitiminde sona eriyor.

YDÜ nün yatay geçiş başvuruları sona eriyor

16 Şubat 2017 13:38

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 184 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecekler.

12 Fakülte, 5 Yüksekokul ve 184 bölümde eğitim alabilecekler

Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ileöğrenci kabul edilecek. 

Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur: “Yatay geçiş ile gelen Yakın Doğu Ailesi’ne katılacak tüm öğrencilerimiz donanımlı bir eğitimin yanında tam bir kampüs hayatı yaşama imkanına da kavuşacaklar”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçişile gelen öğrencilerin, donanımlı bir eğitimin yanında özel imkanlardan da yararlanabileceğine değindi. “Bir yükseköğrenim kurumunda eğitim gören ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 184 bölümden birinde kaliteli eğitim alarak eğitim hayatlarına devam etmek isteyen tüm öğrenciler,Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmaları halinde özel burs uygulamasından da yararlanabilecekler” dedi. Akademik imkanların yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu sosyal yaşama da değinen Yrd. Doç. Dr. Tabur,“Yakın Doğu Üniversitesi, bir kampüs üniversitesidir ve bir üniversite öğrencisinin tam bir üniversite hayatı yaşaması için tasarlanmıştır. Sosyal alanlar, spor alanları, çalışma alanları ile bir bütün olarak öğrencilerimize sunulmuştur” dedi. Yatay geçiş için öğrencilerin 3 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak, Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçiş yapabileceklerinin ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur, Yakın Doğu Üniversitesi olarak yatay geçiş ile Yakın Doğu Ailesi’ne katılacak tüm öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyerek eğitim hayatlarında başarılar dilediğini ifade etti.

Yatay geçiş için başvuru adresleri

Yatay geçişler için 22 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 211-213-214-215) telefondan ulaşılabilir.
 

Etiketler: Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), yatay geçiş, Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur


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