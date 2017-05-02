YDÜ öğrencilerinden “Kan Ver Can Ver” temalı sosyal sorumluluk örneği

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer alan kan bağışı kampanyasına, öğretim elemanları, üniversite öğrencileri, hastane ve üniversite çalışanları katıldı.

Kan Bağışı sonunda 31 ünite kan toplandı. Toplanan kanların 20 ünitesi, Thalassemia hastalarının kan ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gönderildi. Geriye kalan 11 ünite kan ise acil ameliyatlar için Yakın Doğu Üniversitesi Kan Bankasına verildi.



Kampanya ders kapmasında ortaya çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kulüp danışmanı ve İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi İmren Gürbaşar, “Kan Ver Can Ver” temalı kampanyanın fikir olarak MAN 101 – Introduction to Business (İşletmeye Giriş) dersi kapsamında ortaya çıktığını söyledi.

Öğretim Görevlisi Gürbaşar, “Öğrenciler, ders yükümlülüklerinden biri olan sosyal sorumluluk projelerini gruplar halinde geliştirdiler ve imkanlarımız dahilinde toplumsal ihtiyaca yönelik olarak yapılabilecek en anlamlı proje olarak bahse konu Kan Bağışı projesi seçildi” dedi.

Üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının ileriki yıllarda edinecekleri mesleki bilinç ve sorumluluğa; ayrıca içerisinde yaşadıkları topluma katkı koymaları bakımından önemli olduğuna vurgu yapan Gürbaşar, eğitimin artması ile kan verme bilincinin de artacağının önemine dikkat çekti.

İmren Gürbaşar, gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirilen “Kan Ver Can Ver” kan bağışı kampanyasının, öğretim üyeleri ve farklı coğrafyalardan üniversiteye gelen birçok öğrenciyi ortak ve anlamlı bir amaç için biraraya getirerek bu konuda kolektif bir farkındalığın oluşturulmasında öncülük ettiğini de sözlerine ekledi.

