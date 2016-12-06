Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’nün, dövizdeki tırmanışın sürmesi nedeniyle ailelerin dövizdeki dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için yıl sonuna kadar kurların düşürülerek sabitlenmesine karar verdiği kaydedildi.

"Euro 3.65 TL - Sterlin 4.50 TL’ye Sabitlendi…"

Yapılan açıklamada, yapılan düzenleme ile Euro’nun 3.65 TL, Sterlin’in ise 4,50 TL olmak üzere kurlarının indirilerek sabitlendiği kaydedildi. Sterlinde yapılan kur sabitlemenin Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi kurumlarında, Euro’da yapılan kur sabitlemenin ise Üniversite harçlarında geçerli olacağı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’nün alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada dövizdeki artışın ekonomik yapıyı olumsuz etkilediği ve dövizde yaşanan iniş-çıkışların harç uygulamalarında etkili olduğu bir süreçte dövizdeki hareketliliğin takip edildiği ve yaşanan belirsizlik sürecinde öğrenciler ve ailelerinin en az şekilde etkilenmesini sağlamak için çalışıldığı vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü Açıklaması...

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülke ekonomimizin geçtiği zor dönemde toplumumuzun en temel taşlarından biri olan eğitimde değerli öğrencilerimizin ve ailelerinin en ufak bir mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için Yakın Doğu Üniversitesi olarak kurun düşürülerek sabitlenmesi kararını aldık. Ekonomimiz, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için hepimizin özverili hareket etmesi gerektiği bu dönemde, Yakın Doğu ailesi olarak her zaman olduğu gibi örencilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin herhangi bir ekonomik mağduriyet yaşamadan eğitimlerine odaklanması bizim bugüne kadar en büyük önceliğimiz olmuştur. Yakın Doğu ailesinin birlik ruhuyla hareket ederek, eğitimlerinin her aşamasında değerli öğrencilerimizin ve ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.