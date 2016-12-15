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YDÜ Onkoloji Hastanesi Kıbrıs'a hizmet veriyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi kadrosu iki tam zamanlı onkolog ile genişletilerek Kuzey ve Güney Kıbrıs’ın en büyük onkoloji merkezlerinden biri haline geldi.

YDÜ Onkoloji Hastanesi Kıbrısa hizmet veriyor

15 Aralık 2016 14:59

HASTALARIN TÜMÜNE YETECEK SAYIDA ONKOLOG KADROSU OLUŞTURULDU

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Ülkemizde her yıl artan vaka sayısı nedeniyle, kanser hastalığı ile mücadelede büyük ihtiyaç haline gelen onkoloji uzman kadrosu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi’nin, Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz’la birlikte, tam zamanlı olarak hizmet verecek medikal onkolog Yrd. Doç. Dr. Umut Dişel ve Dr. Ömer Diker’i kadrosuna eklemesi ile karşılanmış olduğu belirtildi. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Merkezi, KKTC’nin tümüne hizmet verecek hale geldiği vurgulandı. 

ONKOLOJİ HASTALARININ YDÜ HASTANESİ'NDE HİZMET ALIMININ ÖNÜ AÇILMIŞ OLDU

KKTC Sağlık Bakanlığı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi arasında daha önce gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin hekim kadrosunun genişletilmesi ile onkoloji hastalarının yurtdışına gitmek zorunda kalmadan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, alanında uzman hekimler tarafından tedavi hizmeti almasının önü açılmış oldu.

TAM DONANIMLI NÜKLEER TIP VE RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZLERİ

Tüm kanser ameliyatlarının da yapılabildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer alan tam donanımlı Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Merkezleri, kanser hastalıklarının tanı ve tedavilerinde, Medikal Onkoloji Polikliniği’nde sunulan sağlık hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak da hizmet veriyor.

Etiketler: KKTC Sağlık Bakanlığı, onkoloji, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)


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