YDÜ Robotik Futbol Takımı Robotik Dünya Kupası'na aday

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, NEUIslanders ekibinin Haziran ayında düzenlenecek olan dünyanın en prestijli robotik turnuvası olan RoboCup 2018 yarışmasında yedinci kez yer almak için ön eleme başvurusunda bulunduğu bildirildi. Ön eleme sonuçlarının şubat ayının ortasında açıklanması bekleniyor.

NEUIslanders, geçen yıl Japonya’nın Nagoya kentinde düzenlenen RoboCup 2017'yi 9. sırada tamamlamıştı. 2016 yılında Eindhoven, Hollanda’da düzenlenen robotik Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa 3. olan NEUIslanders, 2016 yılında Leipzig, Almanya’da düzenlenen RoboCup’ta ezeli rakiplerine karşı galibiyetler alarak dünya kupasını 9. sırada bitirmeyi başardı.

Yarışma sonrası 2017 Temmuz ayından itibaren çalışmalarını sürdüren Robotik Futbol Takımı ekibi, RoboCup Robotik Dünya Kupası ve konferansında yayımlanmak üzere akademik makale ve takım eleme videosu yayımladı.

Bu kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler

Daha önceki senelerde 4 grup formatı ile düzenlenen yarışma 2018 yılından itibaren 2 ligden oluşacak şekilde düzenlenecek. Yakın Doğu Üniversitesinin NEUIslanders Robotik Futbol Takımı bu yıl Robotik Dünya Kupasının şampiyonlar ligi olan 1. ligde yer alması için de davet aldı.

Hedef ilk 8 takım içerisinde yer almak

NEUIslanders takım kaptanı Ersin Aytaç, robot dünya kupasının şampiyonlar ligine davet almaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Her sene üzerine koyarak üst sıralara yükselen takımın bu sene ilk 8 içerisinde yer alması için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirten Aytaç, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını üst sıralarda dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

