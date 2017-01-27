YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2016-2017 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ Hastanesi 101 Nolu Salon’da gerçekleştirildi. YDÜ ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Tamer ŞANLIDAĞ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, KKTC lideri Dr. Fazıl KÜÇÜK, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ ve şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Törene Elektironero-Fizyoloji bölümü mezunları adına Tuğba Alp, bölümün ilk teknikerleri olduklarını belirterek, bu zorlu eğitim sürecinde yol gösteren hocalara teşekkür etti ve, “Üzerlerindeki hiçbir emeği boşa çıkarmadan topluma ve insanlığa faydalı bireyler olabilmeyi dilerim. Üzerimizdeki sosyal sorumlulukları göz ardı etmeden ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için faydalı işler yapan en önemlisi gelecek nesillere örnek teşkil edecek birer birey olacağımızı temenni ediyorum” diyerek konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitim ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum halinde yaşatır; ya da millet esaret ve sefalete tahrik eder. Bizler bu söz doğrultusunda özgür bir millet olarak yaşamaya devam etmek istiyoruz” sözleriyle sonlandırdı.

Ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nail Bulakbaşı da iyi yetişmiş nitelikli sağlık teknikeri açığını çok fazla olduğuna dikkat çekti. Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in engin öngörü ve direktifleri doğrultusunda açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile halka daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti vermek amaçladıklarını söyledi. Okuldan, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme, Radyo Terapi, Elektironero-Fizyoloji, Tıbbi Dökümasyon ve Sekreterlik ve Diyaliz bölümlerinden toplam 42 öğrenci mezun olarak tekniker unvanını alacaklarını da belirtti.

Bulakbaşı aynı zamanda, “Okulumuzda uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları var. YDÜ’nün başta Tıp Fakültesi olmak üzere Sağlık Bilimleri, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler ve Atatürk Eğitim Fakülteleri’nin değerli öğretim elemanlarından oluşan zengin eğitim kadrosu ile çağdaş bilimsel ve etik değerler dışında kaliteli bilgi ve beceriyle donatılmış nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Bulakbaşı mezun öğrencilere de, “Kendi aranızda aranan bir tekniker olacağınıza ve bu sayede de bizleri ve yetiştiğiniz eğitim yuvası olan Yakın Doğu Üniversitesini her zaman gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Ailelerin de göstermiş olduğu özveri göz ardı edilemez"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “İlk olarak öğretim elemanları kadrosuna ve idari kadrosuna çok teşekkür ediyorum. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilerin öğrenme isteğinin fazla oluşu bizleri gururlandırıyor. Bu zorlu eğitim sürecinde hocaların yanında ailelerin de göstermiş olduğu özveri göz ardı edilemez. Tüm mezunlara başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Mezunlar mesleki yemin etti

Konuşmaların ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nail Bukalbaşı eşliğinde mesleki yemin edildi. Ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi ve sonrasında mezunlar keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.