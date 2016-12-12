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YDÜ suda doğum kursunda

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi’nde Ankara'da temsil edildi.

YDÜ suda doğum kursunda

12 Aralık 2016 09:28

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı ve doğuma hazırlık eğitmeni Uzm. Dilek Sarpkaya Güder Ankara’da düzenlenen Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi’nin davetlisi olarak gelen dünyaca ünlü Fransız Doktor Michel Odent’in ‘Suda Doğum Kursu’na katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Uzm. Dilek Sarpkaya, Suda doğum ve ev doğumu alanında devrim niteliğinde uygulama yapan Fransız doktor Michel Odent’in, kursta suda doğum ile ilgili verdiği zengin bilgilerin yanı sıra çarpıcı değerlendirmeleri, deneyimleri, görüşleri ile kursun çok yararlı geçtiğini vurguladı.
Açıklamada ayrıca Dr. Odent, sezaryenin kısa ve uzun vadeli kanıtlanmış tehlikeleri olmasına karşın dünyada ve özellikle Türkiye’de sezaryen oranlarının artmasının ciddi bir sorun olmasına ve anne adaylarının bu konuda bilinçlenmesi gerektiğine de dikkati çektiği bildirildi.
Uzm. Dilek Sarpkaya Güder; KKTC’de sezaryen oranlarının hedeflenen oranın çok daha fazla üzerinde olması bakımından doğal doğum veya suda doğumların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de benimsenmesi gerektiğini, kadınlara isteğe bağlı sezaryen oranlarını azaltmada büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.
 

Etiketler: Uzm.Dilek Sarpkaya Güder Michel Odent, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi


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