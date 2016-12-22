Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dahil dünyanın birçok yerinde uzmanlık eğitimi yapabilecekler..

2010 yılında Dünya Tıp Fakülteleri Listesi’ne (World Directory of Medical Schools) giren YDÜ Tıp Fakültesi yine bir ilki başararak bugün itibariyle Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları Eğitim Komisyonu’nun (ECFMG-Educational Commission for Foreign Medical Graduates) listesine girmeye hak kazandı.

YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, YDÜ Tıp Fakültesi’nin Yurtdışı Tıp Fakülteleri Mezunları Eğitim Komisyonu’nun (ECFMG-Educational Commission for Foreign Medical Graduates) listesine girmesiyle mezunları Amerika Birleşik Devletleri Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (USMLE, United States Medical Licence Examination) girebilme hakkını kazanarak Amerika dahil olmak üzere Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi birçok ülkede uzmanlık eğitimi alabilme imkanına kavuşacaklardır denildi.

“KKTC’DEN BU LİSTEYE GİREN İLK VE TEK ÜNİVERSİTE"

YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Tıp Fakültesi’nin Dünya Tıp Fakülteleri (World Directory of Medical Schools) listesine alınmasının ve mezunlarının Amerika Uzmanlık Sınavı’na girme hakkını kazanmasının fakültenin şimdiye kadar göstermiş olduğu başarılarının bir sonucu olduğunun altını çizdi. Mocan, KKTC’den bu listeye giren ilk ve tek üniversite olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

"BİNE YAKIN ÖĞRENCİSİNE TÜRKÇE - İNGİLİZCE EĞİTİM VERMEKTE"

Mocan, konuşmasına şöyle devam etti, “Üç dönem mezun vermiş olan fakültemiz halen Türkiye, KKTC, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık bine yakın öğrenciye Türkçe ve İngilizce tıp eğitimi vermektedir. Fakültemiz, güçlü kadrosuyla 40 anabilim dalında eğitim vermektedir. Fakültemizde profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak 150 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Birçok uluslararası ödüle layık görülen YDÜ Tıp Fakültesi Hastanemizde, Kalp Hastalıkları, Onkoloji, Organ Nakli, Genetik ve Kanser Tanı Araştırma, Diyaliz, Tüp Bebek, Sigara Bırakma ve Check-up merkezleri bulunmaktadır"

Mocan son olarak, "Mezunlarımızın, ÖSYM tarafından yapılan TUS Sınavı’nda (Tıpta Uzmanlık Sınavı) başarı göstererek Türkiye’nin çeşitli Üniversite ve Devlet Hastaneleri’nde uzmanlık eğitimlerine başarıyla devam ettiklerini belirtti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ayrıca, YDÜ Hastanesi’nin de TUS Sınavı aracılığı ile asistan alabilme çalışmalarının yaklaşık bir yıldan bu yana devam etmekte ve sonuçlanmak üzere olduğunu belirtti" dedi