YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, YDÜ Resim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Fatma Miralay'ın 2016 yılına ait eserlerinden oluşan ‘’Maraş/ Ammochostos’’ adlı serisi fuar alanında 12-20 Kasım tarihlerinde sergileneceği belirtildi. Fuar K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Dairesi koordinasyonu ile gerçekleşiyor. 26 yıldır olduğu gibi bu yıl da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşecek olan fuar, yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik bir alanda kurulan ARTİST 2016, bin sanatçının işlerinin sergilendiği galeriler, bağımsız grup ve inisiyatifler ile birlikte 150’ye yakın genç sanatçıyı konuk edecek.