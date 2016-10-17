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YDÜ TÜYAP Sanat Fuarı’nda yerini alacak

Birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yapan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan TÜYAP/ Uluslararası Sanat Fuarı'nda Kıbrıs Türk sanatını, Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Fatma Miralay temsil edecek.

YDÜ TÜYAP Sanat Fuarında yerini alacak

17 Ekim 2016 13:41

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, YDÜ Resim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Fatma Miralay'ın 2016 yılına ait eserlerinden oluşan ‘’Maraş/ Ammochostos’’ adlı serisi fuar alanında 12-20 Kasım tarihlerinde sergileneceği belirtildi. Fuar K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Dairesi koordinasyonu ile gerçekleşiyor. 26 yıldır olduğu gibi bu yıl da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleşecek olan fuar, yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik bir alanda kurulan ARTİST 2016, bin sanatçının işlerinin sergilendiği galeriler, bağımsız grup ve inisiyatifler ile birlikte 150’ye yakın genç sanatçıyı konuk edecek.

Etiketler: kültür sanat, resim sergisi, tüyap, Uluslararası Sanat Fuarı, Yakın Doğu Üniversitesi


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