KKTC'de yıllardır İtalyanca öğreten YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan İtalyanca dil eğitimlerinin güz dönemi, 10 hafta sürecek. Aynı zamanda kurslarda başarılı olan bir öğrenci bir aylık ek İtalyanca Yaz Okulu bursu ile ödüllendirilecek

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE YDÜ VE TÜRK-İTALYAN DOSTLUK DERNEĞİ ONAYLI SERTİFİKA

YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen diğer dil kurslarında olduğu gibi İtalyanca dil eğitim programlarında da dilin temel kuralları, okuma yazma anlama teknikleri öğretilerek uygulamalı çalışmalar yapılacak. Uluslararası ders kitapları kullanılarak ve 50 saat olarak gerçekleştirilecek olan program güz döneminde toplam 10 hafta sürecek. Program çerçevesinde katılımcılara güz ve bahar dönemindeki eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamaları durumunda Yakın Doğu Üniversitesi YABEM ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi bünyesindeki İstanbul Türk-İtalyan Dostluk Derneği tarafından onaylanmış sertifika verilecek.

Doç. Dr. Umut Koldaş, “YABEM’in Dil Eğitim Programları ile katılımcılara dünyayı farklı bir dille anlama, anlamlandırma ve ifade etme imkanı sunuyoruz”

Küreselleşen dünyada kültürlerarası etkileşimin arttığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Yaşama Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş dil eğitimlerinin farklı kültürleri anlamanın ve anlamlandırmanın temel yolu olduğunu ifade etti. YABEM’in bu yıl 9 dil eğitim programını hayata geçirdiğini belirten Doç. Dr. Koldaş, “Akdeniz’in önemli dillerinden biri olan İtalyanca kurslarını bu 9 dil programından biri olarak katılımcıların ilgisine sunuyoruz. İtalyanca gerek kültürel ve tarihsel arka planı gerekse özellikle Akdeniz’in güneyinde kullanım yoğunluğu ile ilgi gösterilen bir dil. Bu yıl İtalyanca eğitimimize kayıt olacak katılımcılarımızın motivasyonlarını artırmak amacıyla başarılı bir öğrencimize İtalyanca yaz okulu ile bu programda alacağı dil eğitimini pekiştirme imkanı da sunacağız. Çok değerli hocalarımız tarafından gerçekleştirilen dil eğitimlerimize katılımın bu yıl da yoğun olacağına inanıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Oğuz Karakartal: “Eğitim programına katılanlar İtalyancayı sistemli ve uygulamalı bir şekilde öğrenerek uluslararası geçerliği olan sertifikalarını alacaklar”

Yıllardır KKTC’de İtalyanca eğitimi veren ve YABEM Dil Eğitimleri kapsamında İtalyanca dil eğitim programlarını yürütecek olan YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal dil programlarına katılanların İtalyancayı uygulayarak ve özümseyerek sistemli bir şekilde öğreneceklerini vurguladı. Yıllardır KKTC’de bu eğitimi verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Pazartesi ve Çarşamba olmak üzere haftada iki gün ve 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleşecek dil eğitimine katılanların güz ve bahar eğitimleri sonrasında İtalyanca dilinde kendilerini ifade edebilmeye başlayacaklarını belirtti.

KARAKARTAL: “KURSLARDA BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ BİR AYLIK İTALYA DİL YAZ OKULU BURSU İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK”

Kurslarda başarıyı özendirmek ve katılımcıların motivasyonlarını artırmak amacıyla başarılı bir öğrenciyi kurslardaki bilgilerini pekiştirmek amacıyla İtalya Yaz Okulu bursu ile ödüllendireceklerini ifade eden Oğuz Karakartal “Güz ve bahar dönemindeki İtalyanca dil kursunu başarıyla tamamlayanlara, YDÜ YABEM ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi bünyesindeki İstanbul Türk-İtalyan Dostluk Derneği tarafından onaylanmış sertifika verilecek. Başarılı bir kursiyer ise İstanbul Türk-İtalyan Dostluk Derneği tarafından bir aylık İtalya Dil Yaz Okulu bursu ile ödüllendirilecek” şeklinde konuştu.

