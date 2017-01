YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu salonda gerçekleşen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, YDÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Yeter Tabur İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Hüseyin Turan, Öğretim elemanları, Öğrenciler ve veliler katıldı. Tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

İletişim Fakültesi’nın 2016 yılında büyük kaybı olan merhum Doç. Dr. Atila Türk’e ithafen Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencisi Beğüm Tekakpınar ve İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi Taha Batıkan Adıvar müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Mezunların iletişim yemininin ardından mezunlarımızdan Adalet Guliyev ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik danışmanlığında hazırlanan İletişim Fakültesi bünyesinde mezun veren 4 bölümün 2016-2017 güz döneminde gerçekleştirilen öğrenci projelerini örnek içeren tanıtım videosu gösterildi.

Doç. Dr. Gökçe Keçeci; "Su gibi akıp giden dört yılın sonunda, mezunlarımızın başarısını taçlandırmak için bir aradayız"

Gösterimin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Gökçe Keçeci, “Su gibi akıp giden dört yılın sonunda, mezunlarımızın başarısını taçlandırmak için bir aradayız. Doğaya hükmeden insanoğlunun üstesinden gelemediği belki de tek şey zaman. Zamanı geri alamıyor, tekrar edemiyor, durduramıyor, yavaşlatıp, hızlandıramıyor, hatta biriktiremiyor ve satın alamıyoruz. Sadece anı yaşarken geçmiş zamana ve gelecek zamana şekil verebiliyoruz. Yaşanan anların birikiminden ibaret olan ömrümüzde, akıp giden zamana sığdırabildiğimiz herşey bilgi ve deneyim olarak geçmiş yaşamımızı oluşturuyor” dedi.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne öğrenci alinacak

Doç. Dr. Keçeci, önümüzdeki eğitim yılı başında Kıbrıs’ta tek olacak olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’ne öğrenci alacağını ilk kez duyurusunda bulunarak, Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu ve izlemeyi ve dinlemeyi bilen iyi birer iletişimci olarak, ve zamanın paha biçilmez değerini an’ı yaşarken hissetmelerini dilereyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şenol Bektaş; "Her Mesleğin Başı Karşı Tarafla İyi Iletişim Kurmaktan Geçiyor"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ise ;“Sevgili mezunlar mezuniyet sevincinizi paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Görüyorum ki mezunlarımız gerçekten çok mutlu ve gerçekten yoğun bir 4 yıllık eğitim öğretim sonrasında bugün alacakları diplomalayı fazlasıyla hak kazanmışlar. Ailelerini de tebrik ediyorum çünkü bizler aileleriyle el ele verdik. Onlar maddi manevi yönden, bizler ise güçlü bir akademik kadroyla sizleri yetiştirdik bu günlere getirdik” diyerek her işin her mesleğin başı karşı tarafla iyi iletişim kurmaktan geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Bektaş; “iletişim denildiğinde kültürde işin içine giriyor. Kültür dağarcığınızı, bilginizi arttırmanız lazım. Vermiş olduğunuz etik bir yemin var. Ona elinizden geldiğince uymaya çalışınız” diyerek karmaşık bir konuyu basit bir dille anlatıldığında iyi bir iletişimci olunacağını ifade etti.

Çocuklarının bugünlere gelinmesinde büyük katkıları olan velileri tebrik eden Prof. Dr. Şenol Bektaş, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını dile getirdi.

Daha sonra İletişim Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi Fakülte birincisi Gazetecilik Bölümü mezunu Oshan Uluşan, 2016 yılında kaybedilen Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi Serkan Erkök ve Doç. Dr. Atila Türk’ü anarak rahmet dileyerek konuşmasına başladı.

Oshan Uluşan; “Mezun Olan Tüm Arkadaşlarım, Karanlığın Karşısında Parlayan Birer Işık Olacaklardır”

Oshan Uluşan, “yeryüzünde insanlık var olduğundan beri var olan bir şey var; kötülük. Fakat bunun karşısında tarih boyunca akıl ve bilim, kendini adeta bir duvar gibi siper ederek kötülüğün bu dayanılmaz hükmüne karşı hep ayakta kalmayı başarabilmiştir. Ne yazık ki aklın ve bilimin duvarı giderek aşınmakta. Karanlığın, acımasızlığın ve mantıksızlığın gücü bu duvarı yıkmak için en zayıf noktasını aramaktadır” dedi.

İletişim Fakültesi’nin değerli akademisyenlerine teşekkürlerini dile getiren Oshan Uluşan, mezun olan arkadaşlarına, “Yakın DoğuÜniversitesi’nden mezun olan tüm arkadaşlarım, karanlığın karşısında parlayan birer ışık olacaklardır” dedi.

İletişim Fakültesi ortalamalalarıyla dereceye giren öğrencilere Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, diplomaları takdim etti.

Tüm öğrencilerin diplomalarını almalarıyla, geleneksel kep atma töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirilerek, yeni iletişimciler, meslek hayatlarına uğurlandı.

2016-2017 Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi Ziyarete Açıldı.

Tören bitiminin ardından İletişim Fakültesi fuaye alanında düzenlenmiş olan Görsel İletişim ve Tasarım bölümünün geleneksel hale gelen 2016-2017 Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi ziyarete açıldı.

İletişim Fakültesi Sergi Alanı’nda yer alan öğrencilerin öğretim dönemi içerisinde yürüttükleri projelerin yer aldığı sergide; öğrencilerin öğretim elemanlarıyla birlikte güncel bakış açısıyla hazırladıkları işlerin sergilendiği belirtildi.

Doç. Dr. Gökçe Keçeci; sergide 150 uygulama projesinin yer aldığın, Öğrenci Projeleri Sergisi’nin 2006 yılından günümüze kadar yılda iki kez yapılan öğrenci sergilerinin nitelik ve nicelik olarak başarısının her geçen ivme kazandığını belirtti.

Tüm izleyicilere açık olan Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi, 30 Ocak 2017 tarihine kadar Pazar günü dışında 08:00-17:00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Alanı’nda izlenebiliyor.