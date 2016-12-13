Diğer
Kategoriler

YDÜ’den flaş Türk Lirası kararı

Yakın Doğu Üniversitesi, Ulusal Çıkarlarımız ve Anavatan Türkiye ile bütünlüğümüz doğrultusunda tüm eğitim kurumları ve yurt hizmetlerinde, 2017-2018 eğitim yılında Türk Lirası’na geçilmesine karar verdi.

YDÜden flaş Türk Lirası kararı

13 Aralık 2016 09:16

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Kur sabitleme kararının ardından, Anavatan Türkiye’mizde maksatlı olarak yaratılmaya çalışılan ekonomik spekülasyonlara ve bütünlüğün bozulması için oynanan kirli oyunlara karşı birlik ruhu ile hareket edilmesi ve ulusal çıkarlarımızın ön planda tutulması gerekliliği dikkat çekerek sözlerine söyle devam etti;” Varlığımızın ve geleceğimizin teminatı olan Anavatan Türkiye’miz ile bütünlüğümüzü her anlamda ve her alanda yaşamak için üstümüze düşeni yapmak, ayrıca Ülkemizin geleceği için hepimizin özverili hareket etmesi gerektiği bu dönemde, Yakın Doğu ailesi olarak her zaman olduğu gibi örencilerimizin ve ailelerimizin ekonomik anlamda da yanlarında olmak için Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki tüm eğitim kurumlarında ve yurt hizmetlerinde Türk Lirası uygulamasına geçilmesine karar verildiğini açıkladı.”

Üniversite Bölümleri Yanında Okul Öncesi, İlkokul ve Kolej için de Türk Lirası
Öğrencilerin herhangi bir ekonomik mağduriyet yaşamadan eğitimlerine odaklanmasının bugüne kadar en büyük önceliğin olduğu belirten Günsel, ”Yakın Doğu ailesinin her zaman Anavatanımız ve ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda birlik ruhuyla hareket ettiği, gerek Anavatan Türkiye’mize karşı sergilenen ekonomik spekülasyonlara cevap verebilmek, gerekse ülkemizin refahı ve ekonomik istikrarı açısından alınan bu kararla sadece Yakın Doğu Üniversitesi’nin değil, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi eğitim kurumlarında da 2017-2018 eğitim yılı itibarı ile Türk Lirası harç uygulamasına geçilmesine karar verdik” dedi.

Türk Lirası harç uygulamasına karar verdik
Öğrencilerin ve ailelerin dövizdeki dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için köklü bir çözüm olarak Türk Lirası harç uygulanacağını ifade eden Gürsel, sözlerine söyle devam etti ; ”Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve dövizin kademeli yükselişi nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanma karşısında Euro ve Sterlin üzerinden ücretlendirilen okul harçlarında, döviz kuru düşürülerek sabitlemeye gidileceğinin duyurulmasının ardından, dövizdeki iniş-çıkışın ve ekonomik spekülasyonların devam etmesi nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin dövizdeki dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için Türk Lirası harç uygulamasına başlanacağına karar verildik” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: yakın doğu koleji, Yakın Doğu Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç