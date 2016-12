Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Kur sabitleme kararının ardından, Anavatan Türkiye’mizde maksatlı olarak yaratılmaya çalışılan ekonomik spekülasyonlara ve bütünlüğün bozulması için oynanan kirli oyunlara karşı birlik ruhu ile hareket edilmesi ve ulusal çıkarlarımızın ön planda tutulması gerekliliği dikkat çekerek sözlerine söyle devam etti;” Varlığımızın ve geleceğimizin teminatı olan Anavatan Türkiye’miz ile bütünlüğümüzü her anlamda ve her alanda yaşamak için üstümüze düşeni yapmak, ayrıca Ülkemizin geleceği için hepimizin özverili hareket etmesi gerektiği bu dönemde, Yakın Doğu ailesi olarak her zaman olduğu gibi örencilerimizin ve ailelerimizin ekonomik anlamda da yanlarında olmak için Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki tüm eğitim kurumlarında ve yurt hizmetlerinde Türk Lirası uygulamasına geçilmesine karar verildiğini açıkladı.”

Üniversite Bölümleri Yanında Okul Öncesi, İlkokul ve Kolej için de Türk Lirası

Öğrencilerin herhangi bir ekonomik mağduriyet yaşamadan eğitimlerine odaklanmasının bugüne kadar en büyük önceliğin olduğu belirten Günsel, ”Yakın Doğu ailesinin her zaman Anavatanımız ve ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda birlik ruhuyla hareket ettiği, gerek Anavatan Türkiye’mize karşı sergilenen ekonomik spekülasyonlara cevap verebilmek, gerekse ülkemizin refahı ve ekonomik istikrarı açısından alınan bu kararla sadece Yakın Doğu Üniversitesi’nin değil, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi eğitim kurumlarında da 2017-2018 eğitim yılı itibarı ile Türk Lirası harç uygulamasına geçilmesine karar verdik” dedi.

Türk Lirası harç uygulamasına karar verdik

Öğrencilerin ve ailelerin dövizdeki dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için köklü bir çözüm olarak Türk Lirası harç uygulanacağını ifade eden Gürsel, sözlerine söyle devam etti ; ”Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve dövizin kademeli yükselişi nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanma karşısında Euro ve Sterlin üzerinden ücretlendirilen okul harçlarında, döviz kuru düşürülerek sabitlemeye gidileceğinin duyurulmasının ardından, dövizdeki iniş-çıkışın ve ekonomik spekülasyonların devam etmesi nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin dövizdeki dalgalanmadan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için Türk Lirası harç uygulamasına başlanacağına karar verildik” şeklinde konuştu.