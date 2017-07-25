YDÜ'den "Kaplumbağalar(l)a Hayat" semineri

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü Robin Snape, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell katkılarıyla düzenlenecek seminerde, neslinin devamı için koruma altına alınmış olan caretta carettalarla hayatı anlatmak için, alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunacağı belirtildi.

Artan dünya nüfusu, gelişen teknoloji ve hayat şartları insanların doğaya müdahalesini de aynı doğrultuda artırmıştır. Canlıların doğal yaşam alanlarına yapılan bu tür müdahaleler nedeniyle birçok canlı, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bu canlılardan biri de varlığı milyonlarca yıl öncesine uzanan deniz kaplumbağaları; caretta carettalardır.

Nesilleri tükeniyor

Değişimleri milyonlarca yıl süren deniz kaplumbağalarının yaklaşık 100 milyon yıldan beri dünya üzerinde yaşadıkları tahmin edilmektedir. İlerleyen yüzyıllarda bazı türler tamamen yok olurken, deniz kaplumbağaları nesillerini sürdürmeyi başarmıştır. Ancak günümüz koşulları için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değildir. Çoğalan insan nüfusunun yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç duyması, değişen iklim şartları ve doğal plajlara müdahale edilmesi sebebiyle caretta carettalar nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıştır.

Caretta carettalar genel olarak ılıman iklimleri severler. Bu deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki yuvalama bölgelerinden biri de ülkemizdir. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü Robin Snape’in sunacağı seminer, 27 Temmuz Perşembe günü saat 11:00’da Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Salon 13’te gerçekleşecek.

